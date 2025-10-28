Россиянам посоветовали просить о повышении зарплаты до конца октября
К беседе о повышении зарплаты важно подойти серьезно: подготовить аргументы, список достижений и правильно выбрать время разговора, сказала НСН Зулия Лоикова.
Разговаривать о повышении зарплаты с руководством стоит только в том случае, если компания себя стабильно чувствует, иначе можно прослыть предателем, сказала в эфире НСН независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.
Операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян ранее рассказала, что многие компании начинают пересматривать осенью кадровую политику, поэтому этот период может быть благоприятным для разговоров о повышении заработной платы. В беседе с RT она отметила, что если сотрудник хочет получить повышение, сейчас самое время обоснованно заявить о своих достижениях и амбициях, чтобы войти в планы компании на следующий год с новыми условиями. Лоикова, в свою очередь, посоветовала россиянам, планирующим такие беседы, успеть до конца октября.
«Такая практика действительно существует. С сентября до конца октября закладываются бюджеты на следующий финансовый год. Речь идет о каких-то премиальных выплатах, о новых направлениях бизнеса, об индексации самих зарплат. В этой связи, если у компаний все хорошо, она себя стабильно чувствует, то, конечно, можно подходить к руководству с вопросами об увеличении зарплаты. Однако если все же компания терпит убытки и чувствует себя не столь уютно, то проще этот разговор отложить. Я бы рекомендовала в первую очередь ориентироваться на конъюнктуру бизнеса, в котором работают сотрудники, знать ситуацию, мониторить, что происходит. Если сотрудник придет к руководству и попросит повышение зарплаты, когда компания испытывает сложности, то это может быть расценено как небольшое предательство. Этот человек уже пойдет «под нож», его будут рассматривать как человека, который находится вне контекста бизнеса», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, важно тщательно готовиться к беседе о повышении зарплаты.
«Я рекомендую всегда тщательно готовиться к такому разговору. Важно аргументировать свое желание основными достижениями, фактами, которые должны быть оцифрованы. Речь идет о достижениях, которые привели к увеличению выручки или маржинальности направлений или, наоборот, к сохранению бюджета и оптимизации затрат. Кроме того, важно подходить с таким разговором, когда шеф в хорошем положении духа. Точно не в день, когда, например, у него были сложные переговоры. Сейчас мир быстро меняется, из-за чего и скорость, с которой мы должны двигаться вперед, наращивать свои компетенции, узнавать, что-то новое, напрямую влияет на нашу монетизацию, то есть на зарплату, на то, как нас оценивает этот рынок», — заключила эксперт.
Ранее HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян заявил НСН, что россияне не идут работать курьерами, несмотря на постоянное повышение зарплат в этой области.
