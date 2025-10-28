Операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян ранее рассказала, что многие компании начинают пересматривать осенью кадровую политику, поэтому этот период может быть благоприятным для разговоров о повышении заработной платы. В беседе с RT она отметила, что если сотрудник хочет получить повышение, сейчас самое время обоснованно заявить о своих достижениях и амбициях, чтобы войти в планы компании на следующий год с новыми условиями. Лоикова, в свою очередь, посоветовала россиянам, планирующим такие беседы, успеть до конца октября.

«Такая практика действительно существует. С сентября до конца октября закладываются бюджеты на следующий финансовый год. Речь идет о каких-то премиальных выплатах, о новых направлениях бизнеса, об индексации самих зарплат. В этой связи, если у компаний все хорошо, она себя стабильно чувствует, то, конечно, можно подходить к руководству с вопросами об увеличении зарплаты. Однако если все же компания терпит убытки и чувствует себя не столь уютно, то проще этот разговор отложить. Я бы рекомендовала в первую очередь ориентироваться на конъюнктуру бизнеса, в котором работают сотрудники, знать ситуацию, мониторить, что происходит. Если сотрудник придет к руководству и попросит повышение зарплаты, когда компания испытывает сложности, то это может быть расценено как небольшое предательство. Этот человек уже пойдет «под нож», его будут рассматривать как человека, который находится вне контекста бизнеса», — сказала собеседница НСН.