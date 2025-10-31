Число пострадавших в ДТП с трамваем в Туле выросло до 25

Ранее стало известно, что на Пролетарском мосту столкнулись трамвай, два маршрутных такси и легковое авто. В результате ДТП погибли четыре человека, 19 пострадали. По данным Следственного комитета, причиной ЧП стал сход трамвая с рельсов, пишет RT.

«По уточненной информации, в результате ДТП пострадали 25 человек. Детей среди них нет», - рассказали в пресс-службе.

Власти уточнили, что четыре человека из числа пострадавших скончались до прибытия скорой помощи.

