Число пострадавших в ДТП с трамваем в Туле выросло до 25
Число пострадавших в ДТП с трамваем и автомобилями в Туле возросло до 25. Об этом заявила пресс-служба регионального правительства.
Ранее стало известно, что на Пролетарском мосту столкнулись трамвай, два маршрутных такси и легковое авто. В результате ДТП погибли четыре человека, 19 пострадали. По данным Следственного комитета, причиной ЧП стал сход трамвая с рельсов, пишет RT.
«По уточненной информации, в результате ДТП пострадали 25 человек. Детей среди них нет», - рассказали в пресс-службе.
Власти уточнили, что четыре человека из числа пострадавших скончались до прибытия скорой помощи.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Центробанк аннулировал лицензию «Драйв Клик Банка»
- Число пострадавших в ДТП с трамваем в Туле выросло до 25
- СМИ: США выбрали цели для удара в Венесуэле
- Хоккеист Малкин установил рекорд XXI века в НХЛ
- В России призвали поощрять безопасное вождение скидками на ОСАГО
- Психолог предупредила, что ИИ не подходит для решения серьёзных проблем
- Минобороны: Запрет на въезд к «котлам» нужен Киеву для обмана
- СМИ: Экс-игрок сборной России Погребняк задолжал ФНС 21,7 млн рублей
- «Сами нарушили и жалуются»: Заемщиков обвинили в клевете на банки
- Меня волнуют только песни: Дмитрий Маликов не знает, куда «взлетают рилсы»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru