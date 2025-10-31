СМИ назвали причину отмены саммита России и США в Будапеште

США отменили готовившийся саммит с Россией в Будапеште из-за твердой позиции Москвы по Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, планировавшаяся встреча президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным была отменена после поступления из РФ «жестких требований». Слишком твердая позиция российской стороны не устроила Вашингтон.

Отмечается, что решение отменить саммит якобы приняли после «напряженных» телефонных переговоров на высшем дипломатическом уровне.

Ранее Трамп заявил, что отменил готовившуюся встречу с Путиным в Венгрии, глава Белого дома высказал мнение, что стороны «не достигнут нужной цели». Позднее российский президент отмечал, что саммит, скорее, переносится, напоминает «Свободная пресса».

