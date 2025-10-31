Китай поставляет России и вообще всему миру в основном упаковку для косметики, а сама продукция в РФ преимущественно российского производства. Об этом в пресс-центре НСН рассказал экономист, эксперт по ведению бизнеса в Китае Сергей Разов.

«Китай производит очень много косметической упаковки. Почти половину упаковки - вот эти баночки, тюбики - это все произведено в Китае. Что касается самой косметики, то сейчас растет процент российского производства. Нужно понимать особенности азиатского строения тела и кожи, нельзя просто брать китайский продукт и поставлять его на российский рынок. Для этого нужно делать исследования и корректировки вплоть до полного изменения продукта. Так что не знаю, откуда взялось, что китайская продукция завоевывает российский рынок. Сама косметика больше российского производства», - рассказал он.

Ранее Основатель парфюмерно-косметической компании с собственным производством «Perfumes stories», парфюмер и аромастилист Елизавета Туркенич в пресс-центре НСН рассказала, что около 65% косметической и парфюмерной продукции, представленной на российских полках, приходится на отечественные бренды.

