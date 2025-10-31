«Воплотить идею в жизнь очень сложно, могут возникнуть проблемы с подтверждением соответствующего статуса водителя. Кроме того, АЗС могут отказаться участвовать в данной схеме. Думаю, нужно пойти по другому пути – ослабить бремя для водителей и собственников транспортных средств по линии ОСАГО, где все время растут платежи. Они уже стали неподъемными. Вот надо куда акцент сделать. Сами гигантские платежи для водителей – именно ОСАГО, все остальные – чепуха. Нам надо не распыляться, а весь удар нанести в плане законопроектной деятельности по урезанию аппетитов страховых компаний», - подчеркнул собеседник НСН.

Автор инициативы отмечает в пояснительном письме, что её реализация позволит достичь сразу нескольких важных целей: оказать прямую материальную поддержку законопослушным автомобилистам, создать стимул для повышения культуры вождения и снижения аварийности, а также укрепить доверие граждан к государственным институтам.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ОСАГО в ближайшее время подорожает в два раза для водителей в двух регионах с самой высокой аварийностью – в Ингушетии и Новосибирской области. Это произойдёт после того, как Центробанк увеличит территориальный коэффициент для субъектов, где чаще всего фиксируют ДТП и недобросовестные действия со страховками. Кроме того, регулятор расширит коридор цен по ОСАГО на 15% в обе стороны для легковых авто и на 40% для мотоциклистов. Полис подорожает для тех, у кого было много аварий.

