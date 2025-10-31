Хоккеист Малкин установил рекорд XXI века в НХЛ

Нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» россиянин Евгений Малкин во время матча с «Миннесота Уайлд» установил рекорд Национальной хоккейной лиги XXI века.

Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Малкина. Россиянин совершил результативную передачу, ассистировав форварду Бенджамину Кинделу. Малкин набрал 17 очков (3 гола и 14 передач) за первые 12 матчей сезона, что стало лучшим результатом среди хоккеистов в возрасте от 39 лет за последние 55 лет.

Россиянин обошел прошлогодний результат соотечественника, форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который набрал 16 очков за первые 12 игр.

Ранее стало известно, что Евгений Малкин заработал по контрактам за карьеру в НХЛ 146,87 млн долларов.

