СМИ: США выбрали цели для удара в Венесуэле

США определили объекты в Венесуэле, якобы используемые для контрабанды наркотиков, по которым могут нанести удары с воздуха. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на официальные лица.

СМИ: ЦРУ получило право на «смертоносные операции» в Венесуэле

По данным СМИ, возможны авиаудары по портам и аэропортам, контролируемым военными.

При этом отмечается, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пока не принял окончательное решение об ударах.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к главе Белого дома на английском языке, призвав не начинать «никакой безумной войны» и сохранить мир, пишет «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
