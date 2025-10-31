СМИ: США выбрали цели для удара в Венесуэле
США определили объекты в Венесуэле, якобы используемые для контрабанды наркотиков, по которым могут нанести удары с воздуха. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на официальные лица.
По данным СМИ, возможны авиаудары по портам и аэропортам, контролируемым военными.
При этом отмечается, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пока не принял окончательное решение об ударах.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к главе Белого дома на английском языке, призвав не начинать «никакой безумной войны» и сохранить мир, пишет «Свободная пресса».
