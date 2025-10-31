СМИ: США выбрали цели для удара в Венесуэле

По данным СМИ, возможны авиаудары по портам и аэропортам, контролируемым военными.

При этом отмечается, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пока не принял окончательное решение об ударах.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к главе Белого дома на английском языке, призвав не начинать «никакой безумной войны» и сохранить мир, пишет «Свободная пресса».

