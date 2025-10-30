Ярлык - банкротство: Почему россияне закрывают долги новыми кредитами

«С первых санкций остро стоит проблема, что люди не справляются с долгами. Это происходит в основном по одному сценарию: инфляция съедает доходы. У нас только 1,5 десятка лет стало нормальным говорить о финансовой грамотности. До этого люди не задумываясь, как понять, что у них что-то не так, шли по одному сценарию, когда оказались в сложной ситуации, не справились с двумя-тремя кредитами. Банкротство – страшный ярлык для большинства. Не желая вешать его на себя, они идут и берут еще кредиты в надежде на светлое будущее. Но оказывается, светлое будущее не наступает. Инфляция растет в мире повсеместно в любой развивающейся стране. У нас тоже инфляция. И люди не поспевают за тем, чтобы осознавать свое финансовое положение и свои финансовые возможности», - сказал он.

Ранее сенатор Российской Федерации Айрат Гибатдинов сообщил «Радиоточке НСН», что к процедуре банкротства сегодня обращаются не только в сложной жизненной ситуации. Для некоторых подобное решение – часть привычного образа жизни.

