Ярлык - банкротство: Почему россияне закрывают долги новыми кредитами

Оказавшись в сложной ситуации, многие финансово неграмотные люди скорее возьмут новый кредит, чем объявят себя банкротами, заявил НСН Станислав Свириденко.

Люди часто обращаются к новым кредитам в попытке закрыть старые с надеждой на светлое будущее, но при этом их доходы не поспевают за инфляцией, заявил в пресс-центре НСН эксперт по банкротству Станислав Свириденко.

«С первых санкций остро стоит проблема, что люди не справляются с долгами. Это происходит в основном по одному сценарию: инфляция съедает доходы. У нас только 1,5 десятка лет стало нормальным говорить о финансовой грамотности. До этого люди не задумываясь, как понять, что у них что-то не так, шли по одному сценарию, когда оказались в сложной ситуации, не справились с двумя-тремя кредитами. Банкротство – страшный ярлык для большинства. Не желая вешать его на себя, они идут и берут еще кредиты в надежде на светлое будущее. Но оказывается, светлое будущее не наступает. Инфляция растет в мире повсеместно в любой развивающейся стране. У нас тоже инфляция. И люди не поспевают за тем, чтобы осознавать свое финансовое положение и свои финансовые возможности», - сказал он.

Ранее сенатор Российской Федерации Айрат Гибатдинов сообщил «Радиоточке НСН», что к процедуре банкротства сегодня обращаются не только в сложной жизненной ситуации. Для некоторых подобное решение – часть привычного образа жизни.

