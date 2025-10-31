«Нет никаких последствий. С одной почкой люди живут так же хорошо и долго, как с двумя. Впервые это было установлено нашими американскими коллегами по итогам Второй мировой войны, когда они спустя 20 лет проследили, что продолжительность и качество жизни воинов с одной почкой не отличается от людей с двумя почками. Это наблюдение стало основой для родственного донорства почки. И впервые такая трансплантация была сделана в Бостоне в 60-е годы. Мне кажется, этот поступок соответствует нашей, в данном случае общей с американцами культурной, нравственной и религиозной традиции. Эти нормы и правила говорят о том, что нужно помогать ближнему. По большому счету, этот поступок ничем не отличается от того, что вы поможете пожилому человеку перейти улицу на светофоре», - рассказал он.

Ранее Каабак заявил НСН, что сегодня трансплантология в России достигла существенных успехов, однако пересадкой органов генетически модифицированных животных в стране пока не занимаются.

