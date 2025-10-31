«Как на светофоре»: Что будет с актером Айзенбергом после донорства почки
Если человек решит добровольно пожертвовать кому-то свою почку, то ему не грозят никакие последствия со здоровьем в будущем, заявил НСН Михаил Каабак.
Качество и продолжительность жизни людей с одной почкой ничем не отличается от качества жизни людей с двумя. Об этом НСН рассказал врач-трансплантолог Михаил Каабак.
Голливудский актер Джесси Айзенберг, известный по фильмам «Иллюзия обмана» и «Социальная сеть», заявил, что станет донором почки для незнакомца. По его словам, решение о донорстве он принял самостоятельно. Он пояснил, что речь идет об альтруистическом пожертвовании, при котором донор передает орган человеку, которого не знает лично. Каабак рассказал, что ждет актера после этого шага.
«Нет никаких последствий. С одной почкой люди живут так же хорошо и долго, как с двумя. Впервые это было установлено нашими американскими коллегами по итогам Второй мировой войны, когда они спустя 20 лет проследили, что продолжительность и качество жизни воинов с одной почкой не отличается от людей с двумя почками. Это наблюдение стало основой для родственного донорства почки. И впервые такая трансплантация была сделана в Бостоне в 60-е годы. Мне кажется, этот поступок соответствует нашей, в данном случае общей с американцами культурной, нравственной и религиозной традиции. Эти нормы и правила говорят о том, что нужно помогать ближнему. По большому счету, этот поступок ничем не отличается от того, что вы поможете пожилому человеку перейти улицу на светофоре», - рассказал он.
Ранее Каабак заявил НСН, что сегодня трансплантология в России достигла существенных успехов, однако пересадкой органов генетически модифицированных животных в стране пока не занимаются.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Нижнем Новгороде пропали шестеро детей
- Дробыш объяснил, почему старается не конфликтовать с артистами
- ВЦИОМ: Более 40% граждан ассоциируют иноагентов с врагами и предателями
- Россиянам объяснили, почему не стоит пользоваться китайской косметикой
- В России опровергли захват косметического рынка со стороны Китая
- «Как на светофоре»: Что будет с актером Айзенбергом после донорства почки
- СМИ назвали причину отмены саммита России и США в Будапеште
- Россия заместила 65% косметики после ухода западных брендов
- Центробанк аннулировал лицензию «Драйв Клик Банка»
- Число пострадавших в ДТП с трамваем в Туле выросло до 25
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru