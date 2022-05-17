«Пионерский опыт»: Создателям детского движения советуют «не ездить по ушам» молодежи

Вакансий в Москве в 10 раз больше числа официальных безработных

Отключение тепла в столице завершено

Число сделок со «вторичным» жильём в Москве снизилось в апреле больше чем на треть

Первый экосветофор тестирует в столице

Более 10% месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшую ночь