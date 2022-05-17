«Пионерский опыт»: Создателям детского движения советуют «не ездить по ушам» молодежи
Власти начали в открытую следовать советским примерам, так как их собственные инструменты влияния больше не работают, предположил в эфире НСН Павел Салин.
Российские власти хотят создать новое движение детей и молодежи по примеру пионерии для того, чтобы начать еще больше контролировать граждан, заявил политолог Павел Салин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что Кремль, Росмолодежь и Минпросвещения намерены создать новое общероссийское движение детей и молодежи. По сообщениям СМИ, власти хотят создать аналог советской пионерии, и об образовании новой организации будет объявлено 19 мая — в День пионерской организации в СССР.
«Власть, с одной стороны, пытается закручивать гайки, и вроде бы как все ее усилия не встречают серьезного сопротивления. А с другой стороны она чувствует, что контроль над ситуацией испаряется медленно и малозаметно. Это заметно по социологическим опросам, которые свидетельствуют о серьезном падении доверия россиян к телевизору. Поддержка россиянами власти постепенно испаряется. Перестроиться власть не может, поэтому она пытается найти точки, через которые еще больше сможет контролировать граждан. Это как раз касается жесткого контроля через детские политические организации», - сказал Салин.
По его словам, параллель с пионерией при создании нового детского движения проводится не случайно.
«Такая параллель – это реверанс в пользу власти по двум причинам. Дело в том, что российские власти уже фактически в открытую руководствуются советскими примерами и пытаются этим примерам следовать. Особо ничего актуального и работающего в настоящий момент они предложить не могут, а будущее их не устраивает. Единственное, что они помнят, что работало – это советский опыт», - указал Салин.
Кроме того, политолог допустил, что создающееся детское движение может вызвать отторжение у молодежи и в обществе.
«Отторжение может быть вызвано в том случае, если начнут ездить по ушам. У современной молодежи с ее альтернативными источниками информации это точно может вызвать серьезное раздражение», - резюмировал Салин.
Ранее глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что проводить параллели нового детского движения с пионерией, напротив, не следует. По его словам, Россия является современной страной, которая давно вышла из Советского Союза. Депутат также отметил, что современные дети сами при участии наставников смогут для себя избрать тот формат, который им будет максимально удобен и эффективен.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 543 / сут.
Умерли
378 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 379 / сут.
- Володин заявил, что нацистские преступники не должны подлежать обмену
- Sky News: Более 60% британцев не включают отопление из-за экономии денег
- Глава Минцифры подтвердил, что Россия не собирается закрывать YouTube
- МИД: Переговоры с Украиной не идут
- Лавров: Россия не останется без интернета
- В ЛНР рассказали о взятии в котел около 16 тысяч украинских солдат под Северодонецком и Лисичанском
- На шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошел горный удар
- Минобороны: За сутки в плен сдались 265 украинских силовиков с «Азовстали»
- СМИ: Минстрой подготовил пессимистичный сценарий строительства жилья
- В Кремле допустили разблокировку Facebook и Instagram
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru