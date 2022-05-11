«Перебор с пропагандой»: Россияне уходят в соцсети из-за снижения доверия к телевидению
Переход россиян в соцсети для поиска альтернативной информации будет представлять угрозу власти, отметил в эфире НСН Константин Калачев.
Снижение доверия россиян к телевидению происходит из-за чрезмерного уровня пропаганды, люди начали смотреть новости в соцсетях в надежде найти альтернативные точки зрения, заявил политолог Константин Калачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что уровень доверия россиян к телевидению за март и апрель снизился, при этом доверие к соцсетям, блогам и Telegram-каналам возросло. Так, 17 марта 33% опрошенных считали телевидение достойным доверия источником информации, а к 27 апреля доля снизилась до 23%.
«Такая тенденция обусловлена однообразием новостей и отсутствием иной точки зрения. Россиянам хочется более взвешенной, сбалансированной, объективной, местами более критичной информации. Люди часто смотрят новости для того, чтобы их представления о происходящем получили подкрепление, а также были дополнены новыми деталями для полноты картины. Телевидение бьет по эмоциям, оно для тех, у кого сознание клиповое, кто в большей степени созидает не факты, а эмоции, связанные с этими фактами. Перебор с пропагандой может вызывать отторжение, у людей возникает желание найти другие источники информации. Говорят, что кашу маслом не испортить, но это не так», - сказал Калачев.
При этом политолог отметил, что соцсети и Telegram-каналы не смогут повлиять на сознание людей так эффективно, как телевидение.
«Телевидение в наибольшей степени влияет на массовое сознание, на умы, сердца и поведение людей. Те же самые Telegram-каналы и соцсети не так влиятельны в этом. Но там можно найти информацию и новости на любой вкус. Большой проблемой снижение доверия к телевидению и рост доверия к соцсетям не будет. Но в дальнейшем риски и угрозы для власти могут возрастать. Это значит, что нужно активно осваивать интернет-пространство, что собственно говоря и делается. Например, Медведев и Володин гиперактивны в интернете», - резюмировал Калачев.
Ранее апрельский опрос ВЦИОМ показал, что у Telegram наблюдается наибольший рост аудитории за последние полгода среди всех соцсетей и мессенджеров в России. Доля ежедневных пользователей Telegram среди опрошенных выросла на 13% — с 22% до 35%.
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