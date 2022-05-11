«Перебор с пропагандой»: Россияне уходят в соцсети из-за снижения доверия к телевидению

Накануне сообщалось, что уровень доверия россиян к телевидению за март и апрель снизился, при этом доверие к соцсетям, блогам и Telegram-каналам возросло. Так, 17 марта 33% опрошенных считали телевидение достойным доверия источником информации, а к 27 апреля доля снизилась до 23%.

«Такая тенденция обусловлена однообразием новостей и отсутствием иной точки зрения. Россиянам хочется более взвешенной, сбалансированной, объективной, местами более критичной информации. Люди часто смотрят новости для того, чтобы их представления о происходящем получили подкрепление, а также были дополнены новыми деталями для полноты картины. Телевидение бьет по эмоциям, оно для тех, у кого сознание клиповое, кто в большей степени созидает не факты, а эмоции, связанные с этими фактами. Перебор с пропагандой может вызывать отторжение, у людей возникает желание найти другие источники информации. Говорят, что кашу маслом не испортить, но это не так», - сказал Калачев.