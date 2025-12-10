Суд продлил арест фигурантам дела о хищениях при строительстве фортификаций
Ленинский районный суд Курска отказался смягчить меру пресечения четырем фигурантам дела о хищении средств, выделенных на строительство фортификаций в регионе, сообщает РИА Новости. Ходатайства защиты о переводе обвиняемых под домашний арест были отклонены.
По данным следствия, экс-руководитель «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, его бывший заместитель Игорь Грабин, экс-глава компании «Интергазойл» Дмитрий Спиридонов и экс-директор «КТК Сервис» Андрей Воловиков причастны к хищению 152 миллионов рублей при возведении оборонительных сооружений. Государственный обвинитель на заседании 10 декабря заявила просьбу продлить срок их содержания под стражей еще на три месяца.
Адвокаты подсудимых настаивали на изменении меры пресечения. Защита утверждала, что у обвиняемых нет оснований скрываться, они социально интегрированы, а часть из них участвовала в СВО. Представители защиты подчеркивали, что ни один свидетель не давал показаний против Грабина, и просили перевести их подзащитных под домашний арест.
Судья Сверчкова сочла доводы защиты недостаточными и постановила продлить арест всем четырем фигурантам. Срок содержания под стражей продлен до 11 марта, решение может быть обжаловано, передает «Радиоточка НСН».
