Финляндия рассматривает создание особой экономической зоны у границы с Россией

Правительство Финляндии рассматривает возможность запуска особой экономической зоны в приграничных районах, включая Иматру, сообщил премьер-министр Петтери Орпо в интервью Yle. По его словам, инициатива направлена на восстановление экономики юго-востока страны, серьёзно пострадавшей после закрытия российско-финской границы.

Орпо отметил, что формального присвоения статуса особой зоны недостаточно: для реального результата потребуется комплекс стимулирующих шагов. Среди обсуждаемых мер — льготное корпоративное налогообложение и специализированные программы поддержки туристической отрасли. Премьер призвал готовить «более смелые предложения», чтобы проект стал эффективным.

В Финляндии допустили частичное открытие границы с Россией

Как отмечает издание, Иматра оказалась среди наиболее пострадавших городов. После прекращения трансграничного сообщения исчезли тысячи рабочих мест в туризме, розничной торговле и логистике, экономика города переживает затяжной спад. Ранее идею создания особой зоны уже предлагали региональные власти, а также Конфедерация финской промышленности.

Окончательное решение предстоит принять кабинету министров, однако сроки возможной реализации пока не определены. Закрытие границы с Россией началось осенью 2023 года из-за наплыва мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, в чем Хельсинки обвинил Москву. Российский МИД эти обвинения отверг. Год спустя Финляндия закрыла все пропускные пункты бессрочно, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
