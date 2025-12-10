Финляндия рассматривает создание особой экономической зоны у границы с Россией
Правительство Финляндии рассматривает возможность запуска особой экономической зоны в приграничных районах, включая Иматру, сообщил премьер-министр Петтери Орпо в интервью Yle. По его словам, инициатива направлена на восстановление экономики юго-востока страны, серьёзно пострадавшей после закрытия российско-финской границы.
Орпо отметил, что формального присвоения статуса особой зоны недостаточно: для реального результата потребуется комплекс стимулирующих шагов. Среди обсуждаемых мер — льготное корпоративное налогообложение и специализированные программы поддержки туристической отрасли. Премьер призвал готовить «более смелые предложения», чтобы проект стал эффективным.
Как отмечает издание, Иматра оказалась среди наиболее пострадавших городов. После прекращения трансграничного сообщения исчезли тысячи рабочих мест в туризме, розничной торговле и логистике, экономика города переживает затяжной спад. Ранее идею создания особой зоны уже предлагали региональные власти, а также Конфедерация финской промышленности.
Окончательное решение предстоит принять кабинету министров, однако сроки возможной реализации пока не определены. Закрытие границы с Россией началось осенью 2023 года из-за наплыва мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, в чем Хельсинки обвинил Москву. Российский МИД эти обвинения отверг. Год спустя Финляндия закрыла все пропускные пункты бессрочно, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд 15 декабря перейдет к допросу обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе»
- ЕС позволит странам временно отказываться от запрета на импорт газа из России
- Сенатор Святенко: Важно воспитывать у молодежи чувство ответственности
- Премьер Бельгии раскритиковал план ЕС по использованию активов РФ для Украины
- «Сниму шляпу»: Диетологи готовы к замене нейросетями
- Финляндия рассматривает создание особой экономической зоны у границы с Россией
- Суд продлил арест фигурантам дела о хищениях при строительстве фортификаций
- В Госдуме уверены в безболезненном переходе на шестичасовой рабочий день
- СМИ: Киев отдаст Донбасс, если Москва пойдет на взаимные уступки
- В России допустили, что Трамп будет давить на Украину санкциями
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru