ЕС позволит странам временно отказываться от запрета на импорт газа из России

Проект регламента Евросоюза предусматривает возможность для государств — членов ЕС временно не применять запрет на импорт российского газа в случае объявления чрезвычайной ситуации. Как следует из документа, эта оговорка была сохранена в рамках компромисса, несмотря на возражения Европарламента.

Приостановка запрета может быть введена по решению Еврокомиссии, если страна объявит ЧС в соответствии с Регламентом о безопасности газоснабжения, отмечает RT.

МИД РФ: Евросоюз потерял 1,6 трлн евро из-за антироссийских санкций

Исключение распространяется только на краткосрочные контракты и предназначено для использования исключительно в целях урегулирования кризисных ситуаций.

Срок действия такого послабления ограничен четырьмя неделями, однако допускается его продление. В случае активации исключения Еврокомиссия обязана уведомить Европарламент и Совет, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ГазРоссияЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры