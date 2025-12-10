ЕС позволит странам временно отказываться от запрета на импорт газа из России
Проект регламента Евросоюза предусматривает возможность для государств — членов ЕС временно не применять запрет на импорт российского газа в случае объявления чрезвычайной ситуации. Как следует из документа, эта оговорка была сохранена в рамках компромисса, несмотря на возражения Европарламента.
Приостановка запрета может быть введена по решению Еврокомиссии, если страна объявит ЧС в соответствии с Регламентом о безопасности газоснабжения, отмечает RT.
Исключение распространяется только на краткосрочные контракты и предназначено для использования исключительно в целях урегулирования кризисных ситуаций.
Срок действия такого послабления ограничен четырьмя неделями, однако допускается его продление. В случае активации исключения Еврокомиссия обязана уведомить Европарламент и Совет, передает «Радиоточка НСН».
