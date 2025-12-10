В Госдуме уверены в безболезненном переходе на шестичасовой рабочий день

Производительность труда и экономика знаний позволяют сократить рабочий день, заявил НСН депутат Госдумы Алексей Куринный.

России вполне по силам перейти на шестичасовой рабочий день, заявил НСН в комментарии депутат Госдумы, кандидат медицинских наук Алексей Куринный. Он выступил соавтором соответствующего законопроекта, который группа парламентариев внесла для рассмотрения.

Куринный провел в связи с этим историческую параллель.

«Напомню, 8-часовой рабочий день, который был внедрен известным декретом в 1917 году, тоже встретил большой скепсис, потому что в то время было принято работать по 10, 12, 14 часов в день. Считалось, что сокращение подорвет экономические основы будущего советского государства. Сейчас уже многие развитые страны переходят на 6-часовой рабочий день. Производительность труда позволяет сделать это без ущерба для экономики, потом, современный работник, это, все-таки, не рабочий позапрошлого века. Это совершенно другой уровень подготовки, необходимость периодического переобучения, профессионального роста, совсем другой вариант для отдыха и свободного времени. Что касается работодателя, то он всегда будет искать возможность увеличения своей прибыли, поэтому государство выступает в роли регулятора, который выставляет правила игры, в том числе, по продолжительности рабочего времени», - отметил депутат.

Современные научные исследования также говорят в пользу 6-часового рабочего дня, заявила НСН психолог Екатерина Каталина.

«Установлено, что подавляющее большинство людей способны сохранять высокую концентрацию и продуктивность в течение 4 - 6 часов целенаправленной умственной работы в день. После этого ресурсы истощаются, растет количество ошибок, а решение задач требует больше усилий. Оставшееся рабочее время часто заполняется рутинными, малоэффективными задачами. Поэтому, 6-часовой день может быть более физиологичным, а за счет продуктивности и сфокусированности - эффективнее 8-часового с перегруженностью и «высиживанием», - отметила эксперт.

Она подтвердила, что рабочий день в 6 часов может снизить риск выгорания, однако не полностью его устранить.

«Дело в том, что склонность человека к выгоранию зависит не только от интенсивности и длительности нагрузки, но и от атмосферы в коллективе, личного отношения к задачам, общего состояния здоровья. Люди с хроническими заболеваниями, повышенной тревожностью, в состоянии жизненного кризиса имеют сниженный ресурс», - пояснила собеседница НСН.

Алексей Куринный рассчитывает, что уже к весне законопроект может получить положительное заключение правительства.

Ранее основатель портала SuperJob Алексей Захаров объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему в Трудовом кодексе никогда не будет прописано понятие четырехдневной рабочей недели.

ФОТО: ИТАР-ТАСС / Максим Шеметов
