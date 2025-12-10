В Госдуме уверены в безболезненном переходе на шестичасовой рабочий день
Производительность труда и экономика знаний позволяют сократить рабочий день, заявил НСН депутат Госдумы Алексей Куринный.
России вполне по силам перейти на шестичасовой рабочий день, заявил НСН в комментарии депутат Госдумы, кандидат медицинских наук Алексей Куринный. Он выступил соавтором соответствующего законопроекта, который группа парламентариев внесла для рассмотрения.
Куринный провел в связи с этим историческую параллель.
«Напомню, 8-часовой рабочий день, который был внедрен известным декретом в 1917 году, тоже встретил большой скепсис, потому что в то время было принято работать по 10, 12, 14 часов в день. Считалось, что сокращение подорвет экономические основы будущего советского государства. Сейчас уже многие развитые страны переходят на 6-часовой рабочий день. Производительность труда позволяет сделать это без ущерба для экономики, потом, современный работник, это, все-таки, не рабочий позапрошлого века. Это совершенно другой уровень подготовки, необходимость периодического переобучения, профессионального роста, совсем другой вариант для отдыха и свободного времени. Что касается работодателя, то он всегда будет искать возможность увеличения своей прибыли, поэтому государство выступает в роли регулятора, который выставляет правила игры, в том числе, по продолжительности рабочего времени», - отметил депутат.
Современные научные исследования также говорят в пользу 6-часового рабочего дня, заявила НСН психолог Екатерина Каталина.
«Установлено, что подавляющее большинство людей способны сохранять высокую концентрацию и продуктивность в течение 4 - 6 часов целенаправленной умственной работы в день. После этого ресурсы истощаются, растет количество ошибок, а решение задач требует больше усилий. Оставшееся рабочее время часто заполняется рутинными, малоэффективными задачами. Поэтому, 6-часовой день может быть более физиологичным, а за счет продуктивности и сфокусированности - эффективнее 8-часового с перегруженностью и «высиживанием», - отметила эксперт.
Она подтвердила, что рабочий день в 6 часов может снизить риск выгорания, однако не полностью его устранить.
«Дело в том, что склонность человека к выгоранию зависит не только от интенсивности и длительности нагрузки, но и от атмосферы в коллективе, личного отношения к задачам, общего состояния здоровья. Люди с хроническими заболеваниями, повышенной тревожностью, в состоянии жизненного кризиса имеют сниженный ресурс», - пояснила собеседница НСН.
Алексей Куринный рассчитывает, что уже к весне законопроект может получить положительное заключение правительства.
Ранее основатель портала SuperJob Алексей Захаров объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему в Трудовом кодексе никогда не будет прописано понятие четырехдневной рабочей недели.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд продлил арест фигурантам дела о хищениях при строительстве фортификаций
- В Госдуме уверены в безболезненном переходе на шестичасовой рабочий день
- СМИ: Киев отдаст Донбасс, если Москва пойдет на взаимные уступки
- В России допустили, что Трамп будет давить на Украину санкциями
- «Сидим и молимся»: Разворотнева предупредила об износе инфраструктуры ЖКХ
- Джонни Депп сыграет главную роль в экранизации «Мастера и Маргариты»
- ЕС установил сроки поэтапного запрета импорта российского СПГ
- В Госдуме призвали создать в РФ контролируемый аналог Roblox
- Умерла автор серии романов «Шопоголик» Софи Кинселла
- Ценник не праздничный: Почему за границей встретить Новый год дешевле, чем в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru