«Напомню, 8-часовой рабочий день, который был внедрен известным декретом в 1917 году, тоже встретил большой скепсис, потому что в то время было принято работать по 10, 12, 14 часов в день. Считалось, что сокращение подорвет экономические основы будущего советского государства. Сейчас уже многие развитые страны переходят на 6-часовой рабочий день. Производительность труда позволяет сделать это без ущерба для экономики, потом, современный работник, это, все-таки, не рабочий позапрошлого века. Это совершенно другой уровень подготовки, необходимость периодического переобучения, профессионального роста, совсем другой вариант для отдыха и свободного времени. Что касается работодателя, то он всегда будет искать возможность увеличения своей прибыли, поэтому государство выступает в роли регулятора, который выставляет правила игры, в том числе, по продолжительности рабочего времени», - отметил депутат.

Современные научные исследования также говорят в пользу 6-часового рабочего дня, заявила НСН психолог Екатерина Каталина.

«Установлено, что подавляющее большинство людей способны сохранять высокую концентрацию и продуктивность в течение 4 - 6 часов целенаправленной умственной работы в день. После этого ресурсы истощаются, растет количество ошибок, а решение задач требует больше усилий. Оставшееся рабочее время часто заполняется рутинными, малоэффективными задачами. Поэтому, 6-часовой день может быть более физиологичным, а за счет продуктивности и сфокусированности - эффективнее 8-часового с перегруженностью и «высиживанием», - отметила эксперт.