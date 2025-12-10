Сенатор Святенко: Важно воспитывать у молодежи чувство ответственности

В Центральном академическом театре Российской армии состоялась церемония награждения активистов и партнеров ассоциации «Женщины в погонах», сообщила заместитель председателя Совета Федерации и глава попечительского совета организации Инна Святенко. Отмечены были те, кто внес значимый вклад в волонтерскую деятельность, гуманитарные проекты и сохранение исторической памяти.

Святенко пояснила, что ассоциация ежегодно проводит просветительские мероприятия о роли женщин на службе государству, а в этом году основной акцент сделан на проектах по сохранению памяти и поддержке участников специальной военной операции. Особое внимание уделяется вовлечению молодежи, чтобы формировать у нее понимание важности помощи военнослужащим и их семьям.

В числе награжденных – генерал юстиции Любовь Демьяненко, руководитель союза «Закон и Милосердие», занимающаяся консультированием по социальным и юридическим вопросам; полковник внутренней службы Светлана Кокотова, организовавшая помощь бойцам СВО, проходящим лечение в госпиталях, а также поисковик Григорий Казаков из отряда «Небо Ленинграда», внесший многолетний вклад в увековечивание памяти защитников Великой Отечественной войны. Всего награды получили 19 человек.

Церемония стала частью проекта «Моя миссия: от семьи до службы Отечеству», который ранее получил грант мэра Москвы и был отмечен на фестивале «Строки патриота». Зал театра вместил около полутора тысяч гостей — женщин-служащих, волонтеров, ветеранов СВО и членов их семей. В мероприятии участвовали представительницы более чем десяти ведомств, включая МВД, Минобороны, Росгвардию, ФСИН, Следственный комитет, Генпрокуратуру, а также структуры, отвечающие за гражданскую оборону и безопасность в Москве, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Пресс-центр Ассоциации «Женщины в погонах»
