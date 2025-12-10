Сенатор Святенко: Важно воспитывать у молодежи чувство ответственности

Мишустин заявил о необходимости актуализировать демографические программы в регионах

Депутат Разворотнева заявила, что зима в России пройдет спокойно, если морозы будут не слишком сильными

В Госдуме предложили ввести стандарт безопасных для животных реагентов

Прокурор запросила четыре года колонии для бывшего преподавателя Бауманского университета

Джонни Депп собирается сыграть в экранизации «Мастера и Маргариты»