Исследование: доверие россиян к телевидению снизилось

Так, 17 марта 33% опрошенных считали телевидение достойным доверия источником информации, к 27 апреля доля снизилась до 23%. Россияне, живущие за пределами крупных городов, сильнее других потеряли веру в телевизионные сообщения: 34% против 24%. Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга доля выбирающих телевидение упала с 27% в марте до 21% в апреле.

В то же время исследователи отмечают, что внимание к новостным телеканалам все еще высоко, однако рейтинги некоторых из них снизились. По данным Mediascope, среднесуточное время, которое тратит включивший телеканал зритель на его просмотр, у Первого канала снизилось на 18% (до 1,46 минуты), у НТВ — на 6% (1,44 минуты), показатели «России 1» остались прежними.

Эксперты также отмечают снижение доверия к интернет-СМИ и официальным сайтам. Число респондентов, считающих эти ресурсы надежными источника, упало с 26 до 23 процентов. Однако доверие к соцсетям, блогам и Telegram-каналам в целом выросло: этот источник информации в апреле выбирают 23% опрошенных, их доля увеличилась на 4%.

