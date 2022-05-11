Исследование: доверие россиян к телевидению снизилось
Уровень доверия россиян к телевидению снизился за март и апрель. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование международной рекламной группы GroupM «Accelerate research» о медиапотреблении в РФ.
Так, 17 марта 33% опрошенных считали телевидение достойным доверия источником информации, к 27 апреля доля снизилась до 23%. Россияне, живущие за пределами крупных городов, сильнее других потеряли веру в телевизионные сообщения: 34% против 24%. Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга доля выбирающих телевидение упала с 27% в марте до 21% в апреле.
В то же время исследователи отмечают, что внимание к новостным телеканалам все еще высоко, однако рейтинги некоторых из них снизились. По данным Mediascope, среднесуточное время, которое тратит включивший телеканал зритель на его просмотр, у Первого канала снизилось на 18% (до 1,46 минуты), у НТВ — на 6% (1,44 минуты), показатели «России 1» остались прежними.
Эксперты также отмечают снижение доверия к интернет-СМИ и официальным сайтам. Число респондентов, считающих эти ресурсы надежными источника, упало с 26 до 23 процентов. Однако доверие к соцсетям, блогам и Telegram-каналам в целом выросло: этот источник информации в апреле выбирают 23% опрошенных, их доля увеличилась на 4%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+4 102 / сут.
Умерли
377 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+5 043 / сут.
- В России хотят ограничить скорость всех электросамокатов
- Володин: США хотят устроить на Украине голодомор
- Ассоциация трейдеров рекомендовала не использовать данные Мосбиржи при оценке курса рубля
- Избранный президент Южной Осетии заявил о готовности к референдуму по присоединению к России
- «Известия»: McDonald's может начать работать в РФ под другим брендом
- Медведев заявил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты
- Мурашко: В РФ на лечении от COVID-19 находятся более 100 тысяч человек
- Исследование: доверие россиян к телевидению снизилось
- МВД объявило в розыск участника «Что? Где? Когда?» Аскерова
- Минобороны опубликовало видео боевых вылетов истребителей Су-35С
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru