Премьер Бельгии раскритиковал план ЕС по использованию активов РФ для Украины

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил против инициативы Еврокомиссии направить замороженные российские активы на финансирование Украины. В беседе с журналистами Belga он назвал подобный подход «воровством» и подчеркнул, что речь идет о средствах государства, с которым Европа не находится в состоянии войны.

По словам де Вевера, использование активов Банка России стало бы аналогом ситуации, когда «входят в посольство, выносят мебель и продают ее». Он заявил, что существуют более подходящие варианты помощи Киеву, чем изъятие чужих государственных средств, отмечает RT.

Euroclear предупредил о риске потери €16 миллиардов клиентских активов в России

Против использования российских активов также выступают Венгрия, Euroclear, Европейский центральный банк, а Франция возражает против задействования средств, размещенных в коммерческих банках. Тем не менее предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине кредита под обеспечение этими активами направлено на техническое согласование и должно быть вынесено на обсуждение на саммите ЕС в середине декабря.

Глава Euroclear Валери Урбен ранее напомнила, что активы ЦБ РФ являются средствами российского народа, и предупредила о готовности компании защищать свою позицию в суде, передает «Радиоточка НСН».

