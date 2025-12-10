В России допустили, что Трамп будет давить на Украину санкциями
Чтобы склонить президента Украины Владимира Зеленского к мирной сделке американский лидер Дональд Трамп может прибегнуть к давлению через санкции. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
По его мнению, это может быть прекращение доступа к спутниковой связи Strarlink, остановка передачи разведывательных данных и прочей поддержки со стороны Вашингтона.
«Заявлениями Зеленского уже не испугаешь... Санкции, пусть даже символические, показали бы, что США готовы оказывать давление дальше», — подчеркнул эксперт.
Безпалько добавил, что Трамп не сможет достичь мирного соглашения по украинскому конфлику к Рождеству, так как чётких планов в настоящее время нет, равно как и проработки соответствующих шагов.
Ранее в западных СМИ появилась информация, что Трамп предоставил Зеленскому «несколько дней» для реакции на предложенный Вашингтоном мирный план, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
