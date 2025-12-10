В России допустили, что Трамп будет давить на Украину санкциями

По его мнению, это может быть прекращение доступа к спутниковой связи Strarlink, остановка передачи разведывательных данных и прочей поддержки со стороны Вашингтона.

«Заявлениями Зеленского уже не испугаешь... Санкции, пусть даже символические, показали бы, что США готовы оказывать давление дальше», — подчеркнул эксперт.

Безпалько добавил, что Трамп не сможет достичь мирного соглашения по украинскому конфлику к Рождеству, так как чётких планов в настоящее время нет, равно как и проработки соответствующих шагов.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что Трамп предоставил Зеленскому «несколько дней» для реакции на предложенный Вашингтоном мирный план, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

