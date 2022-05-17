Не пионерия, а социальный лифт: В Госдуме подтвердили создание нового детского движения

Депутат Артем Метелев в эфире НСН заявил, что современные дети сами не захотят быть пионерами, но в то же время важно дать им возможность для самореализации.


Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что в России хотят создать аналог «пионерского движения».

Ранее стало известно, что Кремль совместно с Росмолодежью и Минпросвещения создаст новое общероссийское детское и молодежное движение. По словам Метелева, сейчас разрабатывается соответствующий федеральный закон.

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«Главное, что эту тему поддерживают сами дети, мы – тоже. На наблюдательном совете президента по АНО «Россия - страна возможностей» сами ребята это предложили. Это давно обсуждается в детских сообществах, школах. При этом я бы не стал проводить здесь параллели с пионерским движением. Россия – современная страна, которая давно вышла из Советского Союза. Современные дети настолько диджитализированы, креативны, что сами при участии наставников смогут для себя избрать тот формат, который им будет максимально удобен и эффективен», - объяснил он.

Депутат считает, что главной целью такого движения будет воспитание социально активной молодежи.

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«Основная задача такого движения – это воспитание человека, который неравнодушен к стране, окружающим; который активно участвует в своей жизни и жизни своей семьи; кто занимается саморазвитием и помогает другим. То есть лучшие традиции воспитания детей должны стать частью программы подобных организаций. Их задача объединить большое количество детей, которые учатся в школах. Не малую часть лидеров – а всех, кто хочет найти себя в жизни с раннего возраста. Нужно создать возможность для поиска таких ребят из разных сел и городов. Создать не просто социальные лифты для лидеров, а прозрачный рост для ребенка в жизни, вне зависимости от того, в каком регионе он проживает. Чтобы была и горизонтальная, и вертикальная мобильность внутри организации и внутри страны. Чтобы лучшее, что есть сегодня у работодателей и некоммерческих организаций в подходах в работе с детьми, было применено и тиражировано по всей стране», - подчеркнул Метелев.
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В то же время председатель «Российского Союза молодежи» Павел Красноуцкий в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что не знал о развитии подобной инициативы.

«"Российский Союз молодежи" не привлекали к созданию этой организации. Посмотрим, как она будет работать. Уверен, что в сфере молодежной политики хватит места всем», - заключил он.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что в России необходимо ввести ответственность за покупку алкоголя несовершеннолетним детям, также следует сделать бесплатными досуговые учреждения, чтобы подростки правильно проводили свой день.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
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