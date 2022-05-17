Не пионерия, а социальный лифт: В Госдуме подтвердили создание нового детского движения

В то же время председатель «Российского Союза молодежи» Павел Красноуцкий в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что не знал о развитии подобной инициативы.

«"Российский Союз молодежи" не привлекали к созданию этой организации. Посмотрим, как она будет работать. Уверен, что в сфере молодежной политики хватит места всем», - заключил он.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что в России необходимо ввести ответственность за покупку алкоголя несовершеннолетним детям, также следует сделать бесплатными досуговые учреждения, чтобы подростки правильно проводили свой день.