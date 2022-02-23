«Своих не бросаем»: Молодежь Петербурга поддержала ДНР и ЛНР

Юноши и девушки выстроились в надпись «Своих не бросаем» на Дворцовой площади. Такое же послание молодые люди перенесли на свои плакаты.

Кроме того в поддержку ЛНР и ДНР прошло масштабное шествие по Невскому проспекту. Люди шли до Казанского собора и скандировали тот же лозунг «Своих не бросаем», сообщает издание «Невские новости».

Ранее в Санкт-Петербурге открылся пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных мирных жителей республик Донбасса.

