«Своих не бросаем»: Молодежь Петербурга поддержала ДНР и ЛНР

Молодежь Санкт-Петербурга устроила флешмоб в поддержку Луганской и Донецкой народных республик после подписания президентом России Владимиром Путиным договора о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР.

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Юноши и девушки выстроились в надпись «Своих не бросаем» на Дворцовой площади. Такое же послание молодые люди перенесли на свои плакаты.

Кроме того в поддержку ЛНР и ДНР прошло масштабное шествие по Невскому проспекту. Люди шли до Казанского собора и скандировали тот же лозунг «Своих не бросаем», сообщает издание «Невские новости».

Ранее в Санкт-Петербурге открылся пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных мирных жителей республик Донбасса.

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ФОТО: pxhere.com
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