«Сниму шляпу»: Диетологи готовы к замене нейросетями

Врач может выявить скрытые особенности пациента по его внешности и личному общению, однако нейросети в итоге могут вытеснить диетологов, сказала в эфире НСН Маргарита Королева.

Нейросети смогут конкурировать с персональными диетологами, козырем которых пока остается прямой контакт с клиентом, заявила в интервью НСН звездный диетолог Маргарита Королева.

Ранее стало известно, что российская нейросеть «ГигаЧат» сдала экзамен по специальности «диетология» в Сеченовском университете, добавив в свою академическую коллекцию очередную «корочку». Королева признала, что искусственный интеллект вполне может вытеснить профессию диетолога.

«Возможно, это произойдет. Если мы вложим в компьютер все, что на что жалуется пациент, какая у него генетика, чем болели его родители, какой образ жизни он вел, начиная с нулевого возраста, где он родился, какие продукты для него целесообразны и максимально подходят генетически, а какие вопреки, наверное, нейросеть в итоге вытеснит врачебную аудиторию. Если нейросеть научится работать индивидуально с каждым пациентом, я только сниму шляпу», - пообещала эксперт.

Вместе с тем она немного успокоила боящихся лишиться работы коллег.

«Мне кажется, что живой человек пока еще до конца не опознан нейросетью, речь идет о массе нюансов, связанных с индивидуальными особенностями человека, с его образом жизни. Нейросеть не сможет поставить окончательный диагноз в силу того, что человека надо лично увидеть, выслушать его жалобы и выявить, быть может, какие-то его скрытые особенности, которые видит только врач в самом образе человека, в его речи и внешности», - заключила собеседница НСН.

ФОТО: РИА Новости / Лидия Станченко
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектДиетолог

