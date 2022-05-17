В России запланировали создать новое детское движение
Кремль, Росмолодежь и Минпросвещения намерены создать новое общероссийское движение детей и молодежи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Ранее СМИ сообщали, что власти хотят создать аналог советской пионерии, и об образовании новой организации будет объявлено 19 мая — в День пионерской организации в СССР.
По данным собеседников РБК, о появлении нового движения действительно могут сообщить 19 мая. Ожидается, что в этот день в Госдуму внесут соответствующий законопроект. Вместе с тем источник подчеркнул, что называть новую структуру «аналогом» пионерии неверно: участие в ней не будет обязательным.
Соучредителями нового движения для детей и молодежи могут стать Российское движение школьников, проект «Большая перемена», региональные детско-юношеские движения, пишет Ura.ru. Отмечается, что новая организация может стать одной из тем, которые рассмотрят на съезде детских движений России, запланированном на 1 июня. По данным источника, участники встречи обсудят будущую структуру и ее название. Одним из основных кандидатов на пост лидера нового движения называют замглавы Росмолодежи, экс-министра по делам молодежи Татарстана Дамира Фаттахова.
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