В России запланировали создать новое детское движение

Кремль, Росмолодежь и Минпросвещения намерены создать новое общероссийское движение детей и молодежи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Ранее СМИ сообщали, что власти хотят создать аналог советской пионерии, и об образовании новой организации будет объявлено 19 мая — в День пионерской организации в СССР.