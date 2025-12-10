СМИ: Киев отдаст Донбасс, если Москва пойдет на взаимные уступки

Украинская сторона в ходе переговоров не исключила возможности отказа от части территорий, если Россия согласится на «взаимные уступки». Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

По их словам, переговорщики из Киева подчёркивали, что такой шаг крайне нежелателен, однако полностью исключать его они не стали.

СМИ: США настаивают на выводе украинских войск из Донбасса

Какие именно уступки Украина могла бы получить в обмен, источники издания не уточнили. Отмечается, что одним из ключевых разногласий остается вопрос о возможных американских гарантиях безопасности для Киева.

Ранее The New York Times писала, что киевские власти допускают отказ от части территорий при условии предоставления им долговременных гарантий безопасности со стороны западных государств. По данным The Wall Street Journal, эта тема так и не получила решения на переговорах представителей Украины и США, прошедших во Флориде, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
