СМИ: Киев отдаст Донбасс, если Москва пойдет на взаимные уступки

Украинская сторона в ходе переговоров не исключила возможности отказа от части территорий, если Россия согласится на «взаимные уступки». Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

По их словам, переговорщики из Киева подчёркивали, что такой шаг крайне нежелателен, однако полностью исключать его они не стали.