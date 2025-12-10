Начались серьезные морозы, и проблемы с изношенной инфраструктурой ЖКХ дали о себе знать, заявила НСН председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Из-за крупной аварии на ТЭЦ в Ангарске Иркутской области у 167 000 человек нет отопления при температуре до -32 градусов. Местные власти ввели режим Чрезвычайной ситуации.

Разворотнева отметила, что износ инфраструктуры нарастает быстрее, чем эту инфраструктуру ремонтируют.