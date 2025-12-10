«Сидим и молимся»: Разворотнева предупредила об износе инфраструктуры ЖКХ
Лучший способ борьбы с коммунальными авариями – это модернизация коммунальной инфраструктуры, а на нее, к сожалению, нужны деньги, заявила в беседе с НСН депутат Госдумы Светлана Разворотнева.
Начались серьезные морозы, и проблемы с изношенной инфраструктурой ЖКХ дали о себе знать, заявила НСН председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
Из-за крупной аварии на ТЭЦ в Ангарске Иркутской области у 167 000 человек нет отопления при температуре до -32 градусов. Местные власти ввели режим Чрезвычайной ситуации.
Разворотнева отметила, что износ инфраструктуры нарастает быстрее, чем эту инфраструктуру ремонтируют.
«У нас ещё сравнительно спокойно начался отопительный период, потому что теплую осень сменила мягкая зима. Погода повлияла на то, что Минстрой фиксировал меньшее количество аварий, а те, что происходили не были масштабными. Сейчас начались серьезные морозы, и все эти проблемы с изношенной инфраструктурой дали о себе знать. Действительно, инфраструктура не молодеет, износ нарастает быстрее, чем эту инфраструктуру ремонтируют. И это даже несмотря на то, что с 2025 года начался проект «Модернизации коммунальной структуры». С 2022 года действует правительственный проект, благодаря которому средства федерального бюджета поступают в регионы в виде кредитов под низкие проценты на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Вместе с тем, раскачивается всё это слишком медленно. Денег, которые идут из бюджета, конечно, недостаточно, потому что поставлена цель до 2030-го года вложить в модернизацию коммунальной инфраструктуры 4,5 триллиона рублей. Федеральный бюджет - это только где-то 1,8 миллиона рублей, а все остальное еще надо где-то взять, поэтому сидим и молимся, чтобы зима не была очень холодной, тогда все пройдет сравнительно спокойно», - сказала депутат.
По её словам, процесс модернизации коммунальной инфраструктуры идет постепенно.
«Сейчас межведомственные муниципальные комиссии проверяют готовность котельных, многоквартирных домов, сетей и социальных объектов. С 2025 года изменен подход к подписанию актов готовности к зиме. Сначала приходит комиссия, какие-то замечания выявляет, потом, приходит и проверяет устранение замечаний. В этом году ввели штрафы за неустранение замечаний. Санкций вполне достаточно, но, на самом деле, лучший способ борьбы с коммунальными авариями – это модернизация коммунальной инфраструктуры, а на нее, к сожалению, нужны деньги. Будем надеяться, что в следующем году найдем. По крайней мере, уже выделяются 6 миллиардов в этом году, так что постепенно процесс идет», - добавила Разворотнева.
Ранее стало известно, что россияне задолжали 770 миллиардов рублей за услуги ЖКХ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Киев отдаст Донбасс, если Москва пойдет на взаимные уступки
- «Сидим и молимся»: Разворотнева предупредила об износе инфраструктуры ЖКХ
- Джонни Депп сыграет главную роль в экранизации «Мастера и Маргариты»
- ЕС установил сроки поэтапного запрета импорта российского СПГ
- В Госдуме призвали создать в РФ контролируемый аналог Roblox
- Умерла автор серии романов «Шопоголик» Софи Кинселла
- Ценник не праздничный: Почему за границей встретить Новый год дешевле, чем в России
- Вне зоны доступа: В Германии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году
- Овечкин заявил, что не думает о возвращении в «Динамо»
- Блогер Никита Ефремов получил условный срок за финансирование экстремистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru