В комитете Госдумы по обороне одобрили «уголовку» за уклонение от мобилизации

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы и сенаторы от «Единой России» готовят законопроект о введении уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации при отсутствии отсрочки. За отказ от мобилизации предлагается штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или сажать в колонию на срок до пяти лет. Речь идёт не о конкретной мобилизации, а о мобилизации вообще: нынешний этап частичной мобилизации завершился к 1 ноября.

Швыткин заявил о том, что поддержит законопроект в случае его внесения в Госдуму и рассмотрения.

«Считаю такой законопроект важным и необходимым. Сейчас тема мобилизации наиболее актуальна. Уклонистов обязательно нужно привлекать к ответственности, вплоть до уголовной. Не должно получаться так, что кто-то идет служить, а кто-то прячется от мобилизации. К сожалению, даже известны примеры выезда граждан за пределы России. Полагаю, такие люди не должны оставаться безнаказанными», — сказал Швыткин.

Собеседник НСН отметил, что сегодня государство делает все возможное, чтобы максимально мотивировать граждан, призванных на военную службу в рамках мобилизации.

«Главной мотивацией сегодня должна быть защита Родины. Однако есть еще и материальное стимулирование. Все руководители российских субъектов оказывают посильную помощь мобилизованным, в том числе, поддерживают семьи военнослужащих — за каждой из них закреплен соцработник. Принимаются все необходимые меры, чтобы и мобилизованный, и его семья всецело были опекаемы государством», — подчеркнул депутат.

В заключение Швыткин добавил, что не располагает информацией о том, будет ли возможен вариант прохождения альтернативной гражданской службы в случае введения мобилизации в дальнейшем.

А вот депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина выступила против инициативы: она считает, что для начала нужно принять поправки с уточнениями критериев мобилизации. Кроме того, уголовная ответственность на замотивирует россиян участвовать в спецоперации - будут самострелы и бегство за границу, сказала она НСН.

