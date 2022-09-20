Госдума одобрила поправки о понятии «мобилизация» и наказании за дезертирство

Согласно документу, в ряде пунктов УК слова «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» будут заменены на «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».

Также депутаты одобрили поправки о лишении свободы на срок до 10 лет за «самовольное оставление части или места службы, а равно неявку в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту».

Кроме того, Госдума одобрила наказание за мародерство, сдачу в плен, уничтожение оружия и отказ от выполнения приказа.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение ложной информации о вооружённых силах страны и за призывы к антироссийским санкциям, сообщает RT.

