Сальдо: В поселке Хорлы при атаке дронов ВСУ погибли 24 человека

В Херсонской области ВСУ в новогоднюю ночь тремя беспилотниками атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в поселке Хорлы, в результате чего погибли 24 человека, в том числе ребенок. Об этом в своем в Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, еще более 50 человек пострадали. В настоящий момент медики оказывают помощь раненым и борются за их жизни.

Сальдо рассказал, что один из БПЛА ВСУ был оснащен зажигательной смесью, в связи с чем, отметил губернатор, большинство жертв скончались именно от огня. Он добавил, что из-за сильного возгорания спасти больше людей не удалось, ликвидация пожара продолжалась до утра 1 января.

Сальдо заявил, что удар был нанесен целенаправленно и после проведения разведки, практически в момент боя курантов в новогоднюю ночь. Губернатор подчеркнул, что Херсонская область скорбит вместе с семьями погибших, и заверил, что пострадавшим и родственникам будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 31 декабря в Туапсе при атаке дронов ВСУ пострадали два человека.

