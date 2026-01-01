Сальдо: В поселке Хорлы при атаке дронов ВСУ погибли 24 человека

В Херсонской области ВСУ в новогоднюю ночь тремя беспилотниками атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в поселке Хорлы, в результате чего погибли 24 человека, в том числе ребенок. Об этом в своем в Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, еще более 50 человек пострадали. В настоящий момент медики оказывают помощь раненым и борются за их жизни.