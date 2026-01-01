Сальдо: В поселке Хорлы при атаке дронов ВСУ погибли 24 человека
В Херсонской области ВСУ в новогоднюю ночь тремя беспилотниками атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в поселке Хорлы, в результате чего погибли 24 человека, в том числе ребенок. Об этом в своем в Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, еще более 50 человек пострадали. В настоящий момент медики оказывают помощь раненым и борются за их жизни.
Сальдо рассказал, что один из БПЛА ВСУ был оснащен зажигательной смесью, в связи с чем, отметил губернатор, большинство жертв скончались именно от огня. Он добавил, что из-за сильного возгорания спасти больше людей не удалось, ликвидация пожара продолжалась до утра 1 января.
Сальдо заявил, что удар был нанесен целенаправленно и после проведения разведки, практически в момент боя курантов в новогоднюю ночь. Губернатор подчеркнул, что Херсонская область скорбит вместе с семьями погибших, и заверил, что пострадавшим и родственникам будет оказана вся необходимая помощь.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 31 декабря в Туапсе при атаке дронов ВСУ пострадали два человека.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Выжить достойно»: Александр Мясников поделился планами на 2026 год
- Сальдо: В поселке Хорлы при атаке дронов ВСУ погибли 24 человека
- Перемены на дорогах: Что ждёт российских автомобилистов в 2026 году
- Александр Цыпкин призвал россиян верить в мечту в Новом году
- Астролог рассказала россиянам, когда в 2026 году завершится СВО
- Нейромонах Феофан пожелал россиянам смелых плясок в Новом году
- Певец Юрий Антонов признался, что не получает подарки на Новый год
- «Слушайте мои песни»: Лоза обозначил свои пожелания на 2026 год
- «Всё получится!»: Евгений Плющенко призвал в Новом году мечтать и творить
- Журова пожелала россиянам мирного неба и личных побед
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru