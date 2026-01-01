«Выжить достойно»: Александр Мясников поделился планами на 2026 год

План на новый год точно такой же, как и на 2025-й: выжить, заявил НСН врач и телеведущий Александр Мясников.

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в беседе с НСН, что желает соотечественникам в новом году быть активными и двигаться.

«Я этот год прожил. В моем возрасте (Мясникову 72 года. – Прим. НСН) – это очень большой итог. И я не просто его прожил, а прожил активно, устойчиво тренируюсь пять раз в неделю, я совершил уникальное восхождение на Эльбрус. Это мой второй раз, когда я поднялся на Эльбрус. Кроме того, я активно работал: у меня увеличилось количество программ, сам управляю вертолетом. Какие еще могут быть достижения? Живой - самое главное, выжил. План на следующий год точно такой же, как и на 2025-й: прожить и выжить. Выжить достойно, а не на больничной койке, на своих ногах», - подчеркнул врач.

Он также пожелал в 2026 году всем соотечественникам меньше сидеть, а больше ходить и бегать.

«Желаю счастливо прожить следующий год, быть активным и двигаться, здоровья, меньше сидеть, больше ходить, а лучше бегать. Будем активны, здоровы и счастливы! Я искренне вам этого желаю», - заявил Мясников.

ФОТО: ТАСС / Вадим Тараканов
