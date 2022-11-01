«Получим самострелы!»: Останина выступила против уголовки для уклонистов
Государство не сможет замотивировать россиян участвовать в боевых действиях с помощью карательных мер, отметила в эфире НСН депутат Нина Останина.
Вводить уголовную ответственность за уклонение от мобилизации в России нельзя, пока не будут внесены поправки в закон о мобилизации, граждане должны четко понимать, за что их наказывают, заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что депутаты Госдумы готовятся обсудить законопроект о поправках к УК РФ, предполагающих ужесточение наказания за уклонение от военной службы по мобилизации. Авторы документа предлагают ввести для уклонистов штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей. Им также могут грозить принудительные работы сроком до пяти лет или лишение свободы на такой же срок. Нина Останина отметила, что для начала необходимо актуализировать сам закон о мобилизации.
«Закон о мобилизации с 1997 года безнадежно устарел. В этом законе по-прежнему освобождается от призыва многодетный отец, если у него четверо и более детей. Уже давно во всех регионах России есть свои нормативные документы, согласно которым многодетная семья – это трое и более детей. Нам что, на такого отца наручники надевать? К уголовной ответственности его? А кто будет воспитывать детей? Сенаторам, которые озаботились тем, чтобы привлекать к уголовной ответственности, для начала рекомендовала бы добиться принятия поправок в закон о мобилизации, а потом уже наказывать людей. Разве нормально, что в директиве Генштаба было записано, что освобождается от ответственности мужчина в том случае, если у него есть трое и более детей и он должен предъявить справку о разводе или смерти жены? Людям сначала нужно выставить четкие правила, чтобы они понимали, за что их наказывают», - сказала Останина.
Она отметила, что на данный момент разработано много поправок к закону о мобилизации. Однако, указала Останина, они совсем не выносятся на обсуждение.
«Сейчас эти поправки лежат и не выносятся на обсуждение. В директиве Генштаба также говорилось о том, что мужчина освобождается от мобилизации в случае, если у него трое детей и жена на 22 неделе беременности. Или ребенок инвалид с детства. Допустим, ему уже 18 лет: это взрослый мужчина, как с ним справится одна женщина, если он в инвалидной коляске? Понятно, что здесь нужен отец. Что, на него тоже наручники надевать, если он откажется? Прежде чем резать, надо семь раз отмерить», - сказала депутат.
Кроме того, Останина подчеркнула, что власти никогда не смогут замотивировать россиян на участие в боевых действиях с помощью карательных мер. Она констатировала, что момент, когда граждан нужно было побуждать к любви к родине, упущен.
«А что касается мотивировки… Конечно, такие люди не будут мотивированны. Но если мы уже упустили тот момент, когда людей нужно было побудить любить свою родину, то карательными мерами мы никогда их не замотивируем. Мы получим самострелы в прямом смысле, люди будут пробовать все: они побегут в Казахстан, еще куда-то, мы уже увидели это. Хотя чрезвычайная ситуация требует чрезвычайных мер», - резюмировала Останина.
На сегодняшний день в Уголовном кодексе на случай уклонения от прохождения военной службы есть статья 328. Тех, кто ее нарушает, наказывают штрафом в размере до 200 тысяч рублей, принудительными работами на срок до двух лет, арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до двух лет. Однако данная статья касается тех лиц, которые уклоняются только от призыва на срочную военную службу, и уголовная ответственность для граждан за отказ от службы по мобилизации не прописана.
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