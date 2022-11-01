«Получим самострелы!»: Останина выступила против уголовки для уклонистов

Накануне сообщалось, что депутаты Госдумы готовятся обсудить законопроект о поправках к УК РФ, предполагающих ужесточение наказания за уклонение от военной службы по мобилизации. Авторы документа предлагают ввести для уклонистов штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей. Им также могут грозить принудительные работы сроком до пяти лет или лишение свободы на такой же срок. Нина Останина отметила, что для начала необходимо актуализировать сам закон о мобилизации.

«Закон о мобилизации с 1997 года безнадежно устарел. В этом законе по-прежнему освобождается от призыва многодетный отец, если у него четверо и более детей. Уже давно во всех регионах России есть свои нормативные документы, согласно которым многодетная семья – это трое и более детей. Нам что, на такого отца наручники надевать? К уголовной ответственности его? А кто будет воспитывать детей? Сенаторам, которые озаботились тем, чтобы привлекать к уголовной ответственности, для начала рекомендовала бы добиться принятия поправок в закон о мобилизации, а потом уже наказывать людей. Разве нормально, что в директиве Генштаба было записано, что освобождается от ответственности мужчина в том случае, если у него есть трое и более детей и он должен предъявить справку о разводе или смерти жены? Людям сначала нужно выставить четкие правила, чтобы они понимали, за что их наказывают», - сказала Останина.