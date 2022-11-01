Путин: Частичная мобилизация завершена
Призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен.
Об этом на пресс-конференции заявил российский лидер Владимир Путин. «Она завершена, точка поставлена», — сказал глава государства.
По его словам, 260 тыс. человек из частично мобилизованных россиян не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку.
Ранее Генеральный штаб Вооружённых сил РФ по поручению министра обороны Сергея Шойгу направил командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом указания до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует дополнительно по поводу указа Путина о завершении частичной мобилизации.
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