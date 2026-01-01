Александр Цыпкин призвал россиян верить в мечту в Новом году
В Новом году особенно важно стать Дедом Морозом для своих близких, заявил НСН Александр Цыпкин.
Писатель, драматург и сценарист Александр Цыпкин в беседе с НСН подчеркнул, что в Новом году намерен работать над рядом проектов. При этом главным ожидаемым событием 2026 года он назвал завершение спецоперации.
«Главное ожидание, что закончится военный конфликт. Все-таки мы уже четвертый год в непростой ситуации, и значительное количество наших солдат на фронте. Это должно закончиться тем, что безопасность России будет соблюдена, и условия, которые выдвигались изначально, будут соблюдены. Самое главное, чтобы наступил мир, нужный всем», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, на 2026 год у него есть профессиональные планы, которые не удалось завершить прежде.
«Какие-то тексты недописаны, какие-то проекты недореализованы. Надеюсь, в следующем году начнем съемки двух фильмов», - уточнил Цыпкин.
Он также пожелал россиянам в Новом году не отказываться от мечты.
«Мне кажется, самое важное - продолжать мечтать. Если у вас в этом году какая-то мечта сбылась, обязательно придумайте себе новую. Не ждите, что Дед Мороз может сделать для вас, а спросите, что вы можете сделать для Деда Мороза. Когда мы были детьми, наши родные были для нас Дедами Морозами, а теперь мы можем стать Дедами Морозами для них», - заметил писатель.
Ранее в разговоре с «Радиоточкой НСН» Цыпкин также заявил, что 2025 год запомнится ему премьерой спектакля «Жил. Был. Дом» в МХТ имени А. П. Чехова, встречей Трампа и Путина и решением Верховного суда по «делу Долиной».
