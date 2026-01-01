Он также пожелал россиянам в Новом году не отказываться от мечты.

«Мне кажется, самое важное - продолжать мечтать. Если у вас в этом году какая-то мечта сбылась, обязательно придумайте себе новую. Не ждите, что Дед Мороз может сделать для вас, а спросите, что вы можете сделать для Деда Мороза. Когда мы были детьми, наши родные были для нас Дедами Морозами, а теперь мы можем стать Дедами Морозами для них», - заметил писатель.

Ранее в разговоре с «Радиоточкой НСН» Цыпкин также заявил, что 2025 год запомнится ему премьерой спектакля «Жил. Был. Дом» в МХТ имени А. П. Чехова, встречей Трампа и Путина и решением Верховного суда по «делу Долиной».

