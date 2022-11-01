СМИ: В России могут ввести уголовное наказание за уклонение от мобилизации
Госдума готовит законопроект, предусматривающий введение уголовного наказания за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации при отсутствии отсрочки. Об этом пишут Известия со ссылкой на источники в нижней палате парламента.
По данным издания, среди авторов поправок в Уголовный кодекс — главы комитетов по обороне Совета Федерации и Госдумы, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции и его заместители.
Предполагается, что уклонистов будут штрафовать на суммы от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере другого дохода за 1-3 года. Кроме того, инициатива предусматривает введение принудительных работ на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до 5 лет.
По словам одного из авторов законопроекта, зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнеста Валеева, речь не идет о сегодняшней частичной мобилизации: в России не было мобилизации с 1941 года, и многие законы о ней не работали, пишет Ura.ru.
Как отметил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, Госдума поддержит инициативу в интересах вооруженных сил на будущее. По словам Кошкина, частичная мобилизация показала наличие пробелов в законодательстве.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+5 781 / сут.
Умерли
390 тыс.+71 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+7 073 / сут.
- Власти Японии заявили о намерении продолжить участие в проекте «Сахалин-1»
- СМИ: В России могут ввести уголовное наказание за уклонение от мобилизации
- В Севастополе моряки сбили беспилотник
- СМИ: Клинтон подала иск в суд на Трампа
- Число погибших в давке в Сеуле увеличилось до 155 человек
- Путин: «Газпром» исследовал места взрывов на «Северных потоках»
- СМИ: Су-57 молниеносно принимает решения в бою
- Стало известно, что изменится в правилах поверки счетчиков с 1 ноября
- В Минздраве РФ заявили о стабилизации ситуации по коронавирусу
- СМИ: Байден вышел из себя во время переговоров с Зеленским
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru