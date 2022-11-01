СМИ: В России могут ввести уголовное наказание за уклонение от мобилизации

По данным издания, среди авторов поправок в Уголовный кодекс — главы комитетов по обороне Совета Федерации и Госдумы, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции и его заместители.

Предполагается, что уклонистов будут штрафовать на суммы от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере другого дохода за 1-3 года. Кроме того, инициатива предусматривает введение принудительных работ на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до 5 лет.

По словам одного из авторов законопроекта, зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнеста Валеева, речь не идет о сегодняшней частичной мобилизации: в России не было мобилизации с 1941 года, и многие законы о ней не работали, пишет Ura.ru.

Как отметил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, Госдума поддержит инициативу в интересах вооруженных сил на будущее. По словам Кошкина, частичная мобилизация показала наличие пробелов в законодательстве.

