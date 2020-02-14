COVID-19 наступает. ВОЗ допустил заражение коронавирусом миллиардов людей

При неблагоприятном сценарии заразиться коронавирусом могут до 66% населения планеты. В своем прогнозе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опирается на данные, согласно которым каждый инфицированный при обычных условиях заражает еще двух или трех человек. При этом в ВОЗ добавили, что карантинные меры могут замедлить распространение китайского коронавируса, однако они были приняты уже после того, как COVID-19 успел распространиться в разных районах Китая и за его пределами.

Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в эфире НСН рассказал, какие меры предпринять на бытовом уровне, чтобы снизить риск заражения новым коронавирусом.

«Поскольку это респираторная инфекция, то [меры предосторожности – прим. НСН] те же самые, что для профилактики других респираторных инфекций, таких как ОРЗ, грипп. Нужно стараться не контактировать с потенциально больными – кашляющими, чихающими. Можно маски носить. Руки надо мыть чаще. Тем, кто уже начинает болеть - не ходить на работу, не выходить из дома», - посоветовал специалист.

Клиническая картина проявлений при инфекции нового типа похожа на ту, что отмечается и при других респираторных инфекциях, поэтому бывает сложно сразу сказать, чем заболел человек. Именно поэтому, в первую очередь, нужно обращаться к врачу и не заниматься самолечением.