COVID-19 наступает. ВОЗ допустил заражение коронавирусом миллиардов людей
Эксперты НСН заявили, что поддаваться панике не стоит, коронавирус лечится, но только в медицинских учреждениях.
При неблагоприятном сценарии заразиться коронавирусом могут до 66% населения планеты. В своем прогнозе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опирается на данные, согласно которым каждый инфицированный при обычных условиях заражает еще двух или трех человек. При этом в ВОЗ добавили, что карантинные меры могут замедлить распространение китайского коронавируса, однако они были приняты уже после того, как COVID-19 успел распространиться в разных районах Китая и за его пределами.
Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в эфире НСН рассказал, какие меры предпринять на бытовом уровне, чтобы снизить риск заражения новым коронавирусом.
«Поскольку это респираторная инфекция, то [меры предосторожности – прим. НСН] те же самые, что для профилактики других респираторных инфекций, таких как ОРЗ, грипп. Нужно стараться не контактировать с потенциально больными – кашляющими, чихающими. Можно маски носить. Руки надо мыть чаще. Тем, кто уже начинает болеть - не ходить на работу, не выходить из дома», - посоветовал специалист.
Клиническая картина проявлений при инфекции нового типа похожа на ту, что отмечается и при других респираторных инфекциях, поэтому бывает сложно сразу сказать, чем заболел человек. Именно поэтому, в первую очередь, нужно обращаться к врачу и не заниматься самолечением.
Минздрав же в свою очередь выдвинул рекомендации по трём препаратов, которые могли бы быть использованы для лечения коронавируса - рекомбинатный интерферон бета 1b, рибавирин и лопинавир/ритонавир.
Первый заместитель председателя Всероссийского научного общества фармацевтов, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева на пресс-конференции НСН заявила, что эти лекарства предназначены только для стационарного лечения.
«Бежать в аптеку за эти тремя препаратами не надо — в аптеках вы их не найдёте. Обеспечены ли ими стационары? Ответ у меня уверенный — да. Эти препараты назначает только врач! Есть некоторые лекарства в аптеках, но только по рецептам врача, который определяет необходимое количество для приёма», - подчеркнула участница пресс-конференции.
Игнатьева сообщила, что случаи выздоровление от коронавируса известны. Как и во время других инфекционных простудных заболеваний, очень важно как можно быстрее обратиться к врачу.
По последним данным, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом, составляет почти 64 тысячи человек. Скончались 1 380 человек. К слову, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что первые вакцины против нового типа коронавируса, протестируют на людях через три-четыре месяца.
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