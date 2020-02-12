В Китае растёт доля вылеченных от коронавируса
Власти Китая сообщили о процентах вылечившихся от пневмонии, вызываемой новым коронавирусом. За две недели их доля по стране составила около 11%, проинформировал представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.
Причём, доля излечившихся постепенно увеличивается. Так, наименьший показатель был зарегистрирован 27 января — тогда он был равен всего 1,3%, отмечает Газета.ру.
Накануне Всемирная организация здравоохранения присвоила официальное название коронавирусу - Covid-2019. Согласно текущей официальной статистике, на сегодня заражены более 45 тысяч человек, умерли 115, вылечились - 4843.
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