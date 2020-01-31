Фармацевт: Препаратами от коронавируса стационарные лечебницы обеспечены полностью
Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева призвала на пресс-конференции НСН занемогших людей как можно быстрее обращаться за помощью к врачам, а не искать самостоятельно лекарства по аптекам.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему: «Лекарство от коронавируса: Что продают россиянам, пользуясь эпидемией?»
На фоне новостей о вспыхнувшей в Китае эпидемии коронавируса, которая уже начала распространяться по миру произошёл бум агрессивной рекламы лекарственных препаратов. Минздрав же в свою очередь выдвинул рекомендации по трём препаратов, которые могли бы быть использованы для лечения коронавируса - рекомбинатный интерферон бета 1b, рибавирин и лопинавир/ритонавир.
Первый заместитель председателя Всероссийского научного общества фармацевтов, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева в ходе пресс-конференции заявила, что данные лекарства предназначены только для стационарного лечения.
«Бежать в аптеку за эти тремя препаратами не надо — в аптеках вы их не найдёте. Обеспечены ли ими стационары? Ответ у меня уверенный — да. Эти препараты назначает только врач! Есть некоторые лекарства в аптеках, но только по рецептам врачам, которые определяет необходимое количество для приёма», - подчеркнула участница пресс-конференции.
Игнатьева сообщила, что случаи выздоровление от коронавируса известны. Как и во время других инфекционных простудных заболеваний, очень важно как можно быстрее обратиться к врачу.
«Что касается вакцины от коронавируса — нужна ли она сейчас, учитывая непростой процесс её разработки? Мы не должны расценивать её как средство, которое предотвратит заболевание или всех нас вылечит. Много ли у нас людей, например, которые провакцинировались от гриппа? Между тем, число людей, ушедших из жизни от гриппа несоизмеримо больше, чем от обсуждаемого нами коронавируса К нему внимание было подчёркнуто СМИ, потому что он новый и неведомый. Призываем всех своевременно обращаться к врачам!» - заключила фармацевт.
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала на пресс-конференции НСН об особенностях коронавируса 2019-nCoV. По её словам, «опасность не в том, что это много случаев на этот вирус, а в том, что он очень быстро развивается и люди еще не успевают обратиться к врачу».
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