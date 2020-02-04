Минздрав готовится к широкому распространению коронавируса. Как не заболеть?
Снизить риск заболевания новым коронавирусом можно теми же способами, что и при других респираторных заболеваниях, рассказал в эфире НСН эпидемиолог Олег Юрин.
Министерство здравоохранения РФ пока не может спрогнозировать, каким образом ситуация с коронавирусом нового типа 2019-nCoV может развиваться на территории нашей страны, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Сергея Краевого. Тем не менее, Минздрав на всякий случай готовится к «возможной масштабной инфекции», сказал он.
Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в эфире НСН рассказал, какие меры предпринять на бытовом уровне, чтобы снизить риск заражения новым коронавирусом.
«Поскольку это респираторная инфекция, то [меры предосторожности – прим. НСН] те же самые, что для профилактики других респираторных инфекций, таких как ОРЗ, грипп. Нужно стараться не контактировать с потенциально больными – кашляющими, чихающими. Можно маски носить. Руки надо мыть чаще. Тем, кто уже начинает болеть - не ходить на работу, не выходить из дома», - посоветовал специалист.
Клиническая картина проявлений при инфекции нового типа похожа на ту, что отмечается и при других респираторных инфекциях, поэтому бывает сложно сразу сказать, чем заболел человек, отметил Юрин.
«Когда заболеешь, нужно обращаться к врачу, потому что в данном случае развивается более тяжёлая пневмония. Её надо своевременно выявлять», - заключил он.
По последним данным, число заболевших в Китае превысило 20 тысяч человек. Смертность едва превышает 2% - это ниже, чем во время лихорадки Эбола и при заболевании атипичной пневмонией.
Вакцина от коронавируса в России пока не разработана, сообщил во вторник Сергей Краевой. По его словам, сделать это можно только на живом вирусе. Такой образец Китай до сих пор не предоставил.
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