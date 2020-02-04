Минздрав готовится к широкому распространению коронавируса. Как не заболеть?

Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в эфире НСН рассказал, какие меры предпринять на бытовом уровне, чтобы снизить риск заражения новым коронавирусом.

«Поскольку это респираторная инфекция, то [меры предосторожности – прим. НСН] те же самые, что для профилактики других респираторных инфекций, таких как ОРЗ, грипп. Нужно стараться не контактировать с потенциально больными – кашляющими, чихающими. Можно маски носить. Руки надо мыть чаще. Тем, кто уже начинает болеть - не ходить на работу, не выходить из дома», - посоветовал специалист.

Клиническая картина проявлений при инфекции нового типа похожа на ту, что отмечается и при других респираторных инфекциях, поэтому бывает сложно сразу сказать, чем заболел человек, отметил Юрин.

«Когда заболеешь, нужно обращаться к врачу, потому что в данном случае развивается более тяжёлая пневмония. Её надо своевременно выявлять», - заключил он.

По последним данным, число заболевших в Китае превысило 20 тысяч человек. Смертность едва превышает 2% - это ниже, чем во время лихорадки Эбола и при заболевании атипичной пневмонией.

Вакцина от коронавируса в России пока не разработана, сообщил во вторник Сергей Краевой. По его словам, сделать это можно только на живом вирусе. Такой образец Китай до сих пор не предоставил.

