Весь в белых перчатках. Врачи оценили борьбу Жириновского с коронавирусом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский появился на пленарном заседании Госдумы в белых медицинских перчатках. Такие меры предосторожности главный либерал-демократ объяснил тем, что на руках находится много бактерий, которые могут негативно влиять на здоровье. Он заявил, что запрещает всем пожимать ему руки, сделав исключение для президента Владимира Путина и спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«Президент сам протягивает - я ему пожму, Вячеславу Викторовичу, остальным всем - запрещаю», - приводит слова Жириновского Regnum.