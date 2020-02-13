Весь в белых перчатках. Врачи оценили борьбу Жириновского с коронавирусом

13 февраля 202017:46
Георгий Гагарин

Врач-иммунолог в эфире НСН поддержал меры профилактики лидера ЛДПР.



Лидер ЛДПР Владимир Жириновский появился на пленарном заседании Госдумы в белых медицинских перчатках. Такие меры предосторожности главный либерал-демократ объяснил тем, что на руках находится много бактерий, которые могут негативно влиять на здоровье. Он заявил, что запрещает всем пожимать ему руки, сделав исключение для президента Владимира Путина и спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«Президент сам протягивает - я ему пожму, Вячеславу Викторовичу, остальным всем - запрещаю», - приводит слова Жириновского Regnum.

Напуганные коронавирусом жители Нефтеюганска выгнали китайских специалистов

Врач-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН поддержал лидера ЛДПР.

«Из того, что нам известно о коронавирусе и других респираторных вирусах, передача при рукопожатии теоретически возможна. Один из факторов передачи респираторных вирусных инфекций – это грязные руки. Сейчас в Китае во всех кафе установили диспенсеры, дезинфицирующие средства для рук. У нас тоже устанавливают такие диспенсеры», - отметил он.

Напомним, в России были зарегистрированы два случая заболевания коронавирусом - в Тюменской области и Забайкалье, оба заразившихся - из КНР.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:КоронавирусВладимир ЖириновскийГосдума