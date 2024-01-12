«Кольцо Соломона»: Отменят ли Козловского с Петровым дерзкие актеры из «Слова пацана»
Давид Шнейдеров в эфире НСН сравнил «наезды» Никиты Кологривого на Данилу Козловского с попытками Маяковского свергнуть Пушкина с корабля современности.
Актеры из сериала «Слово пацана» сейчас на пике моды и затмевают Козловского, Петрова, Хабенского, Безрукова и других вчерашних звезд, объяснил в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Ранее актер Никита Кологривый, сыгравший Кащея в «Слове пацана» и Емелю в фильме-миллиардере «По щучьему велению», назвал Данилу Козловского «лжеартистом», пообещав «разбить» тысячу подобных артистов.
«Было время, когда на экранах был один Хабенский, когда везде был только Козловский, когда везде был только Петров, сейчас появились актеры из плохого сериала "Слово пацана". Сейчас это мода. Как было написано в кольце царя Соломона: "Пройдет и это". Придут следующие кумиры. В этом нет ничего удивительного или интересного, сейчас мода на "Слово пацана". Все они в одночасье стали звездами. Это был бы абсолютно проходной сериал, но, благодаря госпоже Волынец, шумихе и нам, журналистам, из них делают мегазвезд», - сказал Шнейдеров.
При этом он вспомнил Пушкина с Маяковским.
«То, что этот мальчик позволяет себе дерзко говорить с Козловским… Молодые - они дерзкие. Он нагрубил Козловскому, что ты плохо сыграл. Ну сыграй лучше, стань таким же кумиром, как Козловский, не вопрос. Маяковский призывал свергнуть Пушкина с корабля современности. Маяковский не стал от этого хуже как поэт, а Пушкин не перестал быть Пушкиным. Это высосанный из пальца информационный шум, - ну высказался Кологривый и ладно. Пройдет и Кологривый, придут следующие артисты, которые скажут: "А Кологривый это вообще кто?" А потом придет следующий актер и спросит: "А это кто такие?" Так бывает каждый раз», - предупредил кинокритик.
Шнейдеров затруднился дать прогноз, сколько времени продлится популярность Кологривого, высказав мнение, что Козловский с Безруковым не стали хуже, как актеры.
«Я не могу сказать, через полгода или год. Все зависит от Никиты. Вы сходу вспомните последний фильм с участием Сухорукова или Хабенского? Мода проходит. Козловский и Петров ладно, но Хабенский был в каждом фильме, а сейчас все ушло. Вспомните, как злобно шутили про Безрукова, когда вышел "Высоцкий", "Есенин" и прочее. А много ли фильмов с Безруковым сейчас выходит? Нет, немного. Это не значит, что он стал хуже, как актер, но изменилась мода», - заключил собеседник НСН.
Никита Кологривый ранее успел раскритиковать коллег без высшего образования, приведя в пример Александру Бортич, а также пообещал «уничтожить» Голливуд, если туда попадет, отмечает «Радиоточка НСН». На этом фоне в новогодней комедии «Иван Васильевич меняет всё» именно Кологривый заменил Филиппа Киркорова, попавшего в опалу после участия в «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой. Вместе с тем Данила Козловский и Александр Петров в последнее время упоминаются в СМИ больше в негативном контексте.
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