«Кольцо Соломона»: Отменят ли Козловского с Петровым дерзкие актеры из «Слова пацана»

Актеры из сериала «Слово пацана» сейчас на пике моды и затмевают Козловского, Петрова, Хабенского, Безрукова и других вчерашних звезд, объяснил в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

Ранее актер Никита Кологривый, сыгравший Кащея в «Слове пацана» и Емелю в фильме-миллиардере «По щучьему велению», назвал Данилу Козловского «лжеартистом», пообещав «разбить» тысячу подобных артистов.