Нейросеть «Жириновский» предложила дать Кологривому роль Немцова
Искусственный интеллект «Жириновский» предложил не давать устроившему дебош в ресторане Новосибирска актеру Никите Кологривому роль бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Алгоритм посчитал поведение Кологривого недостойным и не похожим на Жириновского. По мнению нейросети, звезду «Слова пацана» можно задействовать в фильме об основателе ЛДПР только в эпизодической роли.
«Пожалуй, нужно разжаловать актёра Никиту Кологривого до роли Бориса Немцова», - полагает алгоритм.
В пресс-службе ЛДПР ранее заявили, что Кологривый согласился сыграть главную роль в биографическом фильме о Жириновском без обсуждения гонорара.
Кологривый в ночь на 19 марта устроил дебош и укусил официантку в ресторане в Новосибирске. Сотрудники полиции составили на артиста административный протокол о мелком хулиганстве, сообщает «Радиоточка НСН».
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