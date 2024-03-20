«Скандалы навредят»: В ЛДПР усомнились, что Кологривый сыграет Жириновского

Ранее Кологривый устроил дебош в ресторане Новосибирска. После этого на артиста написали заявление в полицию по статье за хулиганство. По данным Telegram-канала Shot, звезду сериала «Слово пацана» отправили в спецприемник в ожидании суда, который может состояться 21 марта. Кологривому грозит штраф до 1000 рублей или административный арест до 15 суток. По словам Нилова, подобные скандалы могут негативно сказаться на результатах предстоящих кастингов актера, в том числе прослушивании на роль Владимира Жириновского.

«Я встречался с режиссером и он сказал, что решение по кандидатуре на роль Жириновского не принято. Это вопрос режиссера, он будет принимать решение после кастинга, все разговоры о том, кто будет играть – преждевременны. То, что Кологривый попадает в скандальные ситуации на фоне уже имеющихся скандалов, конечно, не делает ему чести. Скандальные истории не играют на руку и не добавляют очков при проведении кастинга», - заверил собеседник НСН.