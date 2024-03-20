«Скандалы навредят»: В ЛДПР усомнились, что Кологривый сыграет Жириновского
Кастинга на роль Владимира Жириновского еще не было, однако партия ЛДПР предпочла бы, чтобы актеры проекта не были замешаны в скандалах, заявил Ярослав Нилов.
Актер Никита Кологривый еще не утвержден на роль Владимира Жириновского в предстоящем фильме режиссера Александра Баранова о жизни политика, при этом скандалы вокруг имени молодого артиста не добавят ему очков на пробах, рассказал НСН депутат Госдумы Ярослав Нилов.
Ранее Кологривый устроил дебош в ресторане Новосибирска. После этого на артиста написали заявление в полицию по статье за хулиганство. По данным Telegram-канала Shot, звезду сериала «Слово пацана» отправили в спецприемник в ожидании суда, который может состояться 21 марта. Кологривому грозит штраф до 1000 рублей или административный арест до 15 суток. По словам Нилова, подобные скандалы могут негативно сказаться на результатах предстоящих кастингов актера, в том числе прослушивании на роль Владимира Жириновского.
«Я встречался с режиссером и он сказал, что решение по кандидатуре на роль Жириновского не принято. Это вопрос режиссера, он будет принимать решение после кастинга, все разговоры о том, кто будет играть – преждевременны. То, что Кологривый попадает в скандальные ситуации на фоне уже имеющихся скандалов, конечно, не делает ему чести. Скандальные истории не играют на руку и не добавляют очков при проведении кастинга», - заверил собеседник НСН.
Он также добавил, что фильм о жизни Владимира Жириновского будет глубоким и философским, актеры проекта должны соответствовать уровню предстоящей картины.
«Фильм про Жириновского должен быть достойным, чтобы показать глубину внутреннего мира политика, его карьерный рост и взлет, его мировоззрение и мироощущение. Это будет не комедия, а очень глубокий, философский, качественный продукт. Артисты должны быть соответствующими, восприятие актеров в обществе должно быть соответствующим», - резюмировал он.
Ранее режиссер фильма о Владимире Жириновском Александр Баранов в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что при подготовке проекта он намерен проконсультироваться с людьми, которые лично знали политика, чтобы сделать образ на экране максимально достоверным.
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