Кологривый устроил скандал на «Закрытом показе» Гордона на «Первом канале»

По данным сайта, актер не сумел найти общий язык с телеведущим. Гости программы обсуждали фильм «Подельники» Евгения Григорьева. После просмотра Гордон попросил Кологривого в двух словах рассказать о кинокартине.

29-летний артист не захотел формулировать мысль короче и заявил, что может в трех словах закончить всю передачу. «Если вы согласны, отвечайте на мой вопрос, если нет, вас никто не держит», — отметил Гордон.

«Я с вами диалог не найду, — заявил Кологривый и демонстративно покинул студию.

Ранее российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» раскритиковал звезду сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте» Никиту Кологривого, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

