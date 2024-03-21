Актер Никита Кологривый в суде попросил помиловать его
Актер Никита Кологривый, укусивший за бедро сотрудницу ресторана в Новосибирске, заявил, что раскаивается в содеянном. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Ранее артист устроил дебош в одном из новосибирских заведений и укусил за ногу 28-летнюю хостес Алису Б. Позже Кологривого отправили в спецприемник, где он ожидал суда. Актеру может грозить штраф до 1000 рублей или 15 суток ареста за мелкое хулиганство.
Перед заседанием Кологривый заявил о раскаянии, а во время слушания попросил суд помиловать его. Артист отметил, что он «человек порядочный», который мог ошибиться и готов ответить за это.
«Я прошу суд помиловать меня, потому что у меня детская больница ждет в Новосибирске, церковь Александра Невского и множество благотворительных вещей», — указал артист.
По словам Кологривого, в спецприемнике он осознал, что лучше займется благотворительностью, чем «дуростью какой-то». Также артист рассказал в суде, что извинился перед укушенной им девушкой и руководством ресторана, извинения «с трудом» приняли.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Токио и близлежащих районах произошло землетрясение магнитудой 5,3
- Суд арестовал актера Кологривого на семь суток по делу о хулиганстве
- Глава МИД Латвии начал заикаться, отвечая на вопрос о депортации россиян
- Актер Никита Кологривый в суде попросил помиловать его
- Эксперт: рубль может временно ослабнуть 21 марта
- Первый пациент с имплантом с помощью силы мысли сыграл в шахматы
- В ряде китайских банков перестали принимать платежи из России
- СМИ: на всей территории Украины объявили воздушную тревогу
- На Сахалине паром с пассажирами подал сигнал бедствия
- Тела погибших при сходе лавины туристов доставили в город Елизово
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru