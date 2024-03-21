Актер Никита Кологривый в суде попросил помиловать его

Ранее артист устроил дебош в одном из новосибирских заведений и укусил за ногу 28-летнюю хостес Алису Б. Позже Кологривого отправили в спецприемник, где он ожидал суда. Актеру может грозить штраф до 1000 рублей или 15 суток ареста за мелкое хулиганство.

Перед заседанием Кологривый заявил о раскаянии, а во время слушания попросил суд помиловать его. Артист отметил, что он «человек порядочный», который мог ошибиться и готов ответить за это.

«Я прошу суд помиловать меня, потому что у меня детская больница ждет в Новосибирске, церковь Александра Невского и множество благотворительных вещей», — указал артист.

По словам Кологривого, в спецприемнике он осознал, что лучше займется благотворительностью, чем «дуростью какой-то». Также артист рассказал в суде, что извинился перед укушенной им девушкой и руководством ресторана, извинения «с трудом» приняли.

