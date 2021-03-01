Большой брат следит за тобой. Новый дорожный знак появился в России

Новый дорожный знак «Фотовидеофиксация» появится в России с 1 марта текущего года. Он заменит уже существующий и сможет применяться самостоятельно, тогда как старый устанавливался вместе с другими знаками или со светофорами. Старый дорожный знак будет действовать до 1 сентября.

Знак, предупреждающий о работе фиксирующих нарушения фото- и видеокамер, будут устанавливать на въездах в населённые пункты. Кроме того, новый знак появится на трассах на расстоянии 150–300 метров от начала участка дороги, на котором ведётся съёмка.

При этом премьер Михаил Мишустин до 1 октября отложил введение нового порядка техосмотра. Новый порядок, который планировалось ввести с 1 марта, предусматривает ввод электронных диагностических карт и фотофиксации, а также других процедур, что повлияло бы на работу профильного бизнеса.

Автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН объяснил, почему Мишустин вынужден отменять решения своего же правительства.

«Эти правила в нынешнем виде не могли вступить в действие, потому как никто к ним не готов. С какой стороны ни посмотришь, все не готовы. Документы не готовы, пункты проведения техосмотров не готовы. Информационная система, не знаю, насколько готова. Она новая, ее только должны были запустить. Люди морально не готовы, персонал тоже не готов работать. Новая система расчета тарифа не готова, не утверждена. Трудно сказать, что действительно было готово к 1 марта, какой из этих пунктов. Получается, что никакой», - сказал Моржаретто.

Эксперт подчеркнул, что понимает, зачем вообще все это нужно было «мутить».

«Вдруг, неожиданно, на ровном месте министерство экономического развития подготовило проект, который был моментально принят в Госдуме. Почему проект закона, связанного с безопасностью, разрабатывал Минэк, я не знаю. С моей точки зрения, проблема вообще не является принципиальной, потому что по вине неудовлетворительного состояния автомобилей аварий минимум. Есть куда более важные поводы. Зачем было ужесточать процедуру, совсем не понимаю. Целый ряд депутатов предлагает в принципе отменить техосмотр для легковых автомобилей физических лиц. Вот это интересное предложение. А может, передать проведение техосмотра станциям техобслуживания. Вопрос достаточно сложный, зачем сюда влез Минэк, непонятно», - отметил эксперт.