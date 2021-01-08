Новый дорожный знак фотовидеофиксации появится в России

Новый дорожный знак «Фотовидеофиксация» появится на российских дорогах с 1 марта. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Знак, предупреждающий о работе фиксирующих нарушения фото- и видеокамер, будут устанавливать на въездах в населённые пункты. Кроме того, новый знак появится на трассах на расстоянии 150–300 метров от начала участка дороги, на котором ведётся съёмка.

Знак «Фотовидеофиксация» будет использоваться отдельно, однако в случае необходимости его могут использовать вместе с дорожными знаками, указывающими расстояние до определённого объекта или опасного участка трассы.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Нарушения ПДДДорожные ЗнакиДорожное ДвижениеДорога
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