В Госдуме выступили за отмену техосмотра

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков в эфире НСН заявил, что пересмотр правил собираются сделать «для галочки».

«У меня большие сомнения, что кто-то учитывает позиционирование спутника при прохождении техосмотра. Тем более, если плотная застройка, множество помех, то сама машина видна? Определяется она с помощью навигации? Насколько это важно вообще? Изначально в законе присутствовала видеофиксация машин при техосмотре. Но видеофайлы требовали хранения на серверах, это стоило бы больших денег. Потом ввели фоторегистрацию, но даже ее я считаю излишней. Это ненужная возня и суета», - отметил он.

Парламентарий рассказал, как можно решить проблему «левых» техосмотров «одним махом».

«В эти комплексы, которые проходит автомобиль, надо заложить программу, которая просто не позволит распечатать диагностическую карту без прохождения всех этапов проверки. Это работало бы без вмешательства человека», - считает Лысаков.

С учетом текущей ситуации депутат выступил за отмену или резкое упрощение техосмотра.

«Его надо оставить только для грузо- и пассажироперевозчиков. Это вопрос жизни многих людей. А рядовым автовладельцам нужно повысить ответственность от административной до уголовной за состояние транспортного средства. Люди просто должны ухаживать за своим автомобилем», - заключил парламентарий.

Между тем, с 1 февраля автомобилисты не смогут получить разрешение на тюнинг, если в реестре отсутствует заключение предварительной технической экспертизы автомобиля. Владельца авто для этого придётся дважды обратиться в специальную испытательную лабораторию.

