Инспектор, договоримся? Контроль техосмотра «по-советски» обрастёт взятками

«По сути ничего не изменится. Мы вернемся опять к тому, что было в Советском Союзе. Тогда техосмотр курировала ГАИ. Возвратились опять к этому. Реформа техосмотра, надо признать, была самой неудачной реформой для взаимоотношений водителя и госорганов. Еще ГАИ получат право ликвидировать диагностические карты. Вот представьте - вас останавливает сотрудник ДПС и говорит, что у вас не работает задний фонарик, и отправляет вас на ТО. У вас есть два часа, чтобы это исправить. "А может быть, договоримся на месте?" – спрашивает водитель. И мы понимаем, как это на месте происходит. Это было всегда», - заявил он.

Собеседник НСН считает, что техосмотр не поможет обеспечить безопасность на российских дорогах, поскольку зачастую ДТП происходят именно из-за состояния автотрасс.