Инспектор, договоримся? Контроль техосмотра «по-советски» обрастёт взятками
Автоэксперт Олег Осипов в эфире НСН назвал техосмотр навязанной услугой, не имеющей ничего общего с безопасностью.
Президент России Владимир Путин наделил ГИБДД обязанностью осуществления госконтроля за организацией и проведением технического осмотра машин, фактически вернув инспекции полномочия, которые были у неё до 2012 года. Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале нормативных правовых актов, новый порядок вступит силу с 1 марта.
Автоэксперт Олег Осипов в эфире НСН высказал мнение, что новый порядок контроля за техосмотром возродит былые традиции, сопровождавшиеся, в том числе, взяточничеством.
«По сути ничего не изменится. Мы вернемся опять к тому, что было в Советском Союзе. Тогда техосмотр курировала ГАИ. Возвратились опять к этому. Реформа техосмотра, надо признать, была самой неудачной реформой для взаимоотношений водителя и госорганов. Еще ГАИ получат право ликвидировать диагностические карты. Вот представьте - вас останавливает сотрудник ДПС и говорит, что у вас не работает задний фонарик, и отправляет вас на ТО. У вас есть два часа, чтобы это исправить. "А может быть, договоримся на месте?" – спрашивает водитель. И мы понимаем, как это на месте происходит. Это было всегда», - заявил он.
Собеседник НСН считает, что техосмотр не поможет обеспечить безопасность на российских дорогах, поскольку зачастую ДТП происходят именно из-за состояния автотрасс.
«Я считаю, что все эти забавы с техосмотром не имеют ни малейшего отношения к безопасности. Это просто способ еще раз заставить водителя расплатиться за навязанную услугу. Во всем мире существуют такие процедуры. В Германии этим занимается организация, не имеющая отношения к полиции. Там клеятся стикеры под лобовое стекло. Раньше и у нас это было. По статистике самого ГИБДД, из-за технического состояния автомобилей ДТП происходят очень редко, какие-то ничтожные проценты, 4%. А вот в 20% случаях ДТП происходит из-за никудышного состояния дорог», - отметил он.
Госавтоинспекция отвечала за ТО до 2012 года, когда президент передал функции контроля страховым компаниям. Они стали выдавать вместо талона техосмотра диагностическую карту. Со временем такие карты стали продавать вместе с полисами ОСАГО. Таким образом, примерно 80% автовладельцев не проходили реальный осмотр своих машин.
Ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков выступил за отмену техосмотра.
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