«Взятки вырастут!» Автомобилисты раскритиковали требования МВД при техосмотре
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил, что предложенная детализация не изменит ситуацию с безопасностью на дорогах.
Министерство внутренних дел России прописало требования к безопасности автомобиля при прохождении технического осмотра, которые вступают в силу с 1 марта. Согласно ним, в частности, водители не смогут пройти техосмотр, если в их автомобилях подтекла тормозная жидкость, нарушена герметичность трубопроводов или затруднен поворот руля. Всего в список вошло более 80 требований.
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в эфире НСН скептически отнёсся к законодательным изменениям от МВД.
«Ничего не изменится от этих поправок. Единственное, что размер взяток увеличится на рынке техосмотра, вот это произойдет реально», - сказал эксперт.
По его мысли, основная проблема техосмотра – отсутствие ответственности проводящих его компаний за итоги своей работы.
«Все эти неисправности и сейчас влекут административную ответственность для водителя, но все это не имеет отношения к реальному состоянию автомобиля и безопасности движения. Потому что сейчас операторы техосмотра не отвечают за качество проведенного осмотра, что бы ни случилось с машиной – отвечает водитель, даже если он прошел техосмотр. Поэтому все эти предложения носят чисто формальный характер и ничего не дадут реально. Техосмотр ведь "серый" и создавался он для того, чтобы на нем можно было заработать, а не для обеспечения безопасности движения», - говорит Похмелкин.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков в эфире НСН выступил за отмену или резкое упрощение техосмотра.
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