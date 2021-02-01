Новые правила тюнинга автомобилей начинают действовать в России

С 1 февраля текущего года российские автомобилисты не смогут получить разрешение на тюнинг, если в реестре отсутствует заключение предварительной технической экспертизы автомобиля.

Согласно постановлению кабмина РФ о поправках, тюнинг также будет запрещён, если «агрегаты, регистрационные документы и государственные регистрационные знаки» автомобиля находятся в розыске.