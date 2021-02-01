Новые правила тюнинга автомобилей начинают действовать в России
С 1 февраля текущего года российские автомобилисты не смогут получить разрешение на тюнинг, если в реестре отсутствует заключение предварительной технической экспертизы автомобиля.
Согласно постановлению кабмина РФ о поправках, тюнинг также будет запрещён, если «агрегаты, регистрационные документы и государственные регистрационные знаки» автомобиля находятся в розыске.
При этом в ГИБДД потребуют провести техническую экспертизу транспортного средства. Из-за этого автомобилистам придётся дважды обратиться в специальную испытательную лабораторию.
Ранее сенатор Совета Федерации РФ Андрей Кутепов призвал отказаться от введения новых правил тюнинга и ремонта автомобилей. По его словам, третий пакет поправок в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» заставит водителей проходить внеплановый техосмотр даже после таких минимальных изменений, как, например замена магнитолы или сигнализации.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+18 359 / сут.
Умерли
73 182+485 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+-537 546 / сут.
- Новые правила тюнинга автомобилей начинают действовать в России
- НИИ гриппа: в России отсутствуют штаммы коронавируса из Британии, США и ЮАР
- Зеленский оскорбился из-за сообщений СМИ о давлении со стороны Трампа
- Когда россиянам ждать прихода весны рассказал синоптик
- С 1 февраля увеличивается размер некоторых федеральных пособий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru