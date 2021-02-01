Новые правила тюнинга автомобилей начинают действовать в России

С 1 февраля текущего года российские автомобилисты не смогут получить разрешение на тюнинг, если в реестре отсутствует заключение предварительной технической экспертизы автомобиля.

Согласно постановлению кабмина РФ о поправках, тюнинг также будет запрещён, если «агрегаты, регистрационные документы и государственные регистрационные знаки» автомобиля находятся в розыске.

Юрист предупредил автомобилистов о новых штрафах в 2021 году

При этом в ГИБДД потребуют провести техническую экспертизу транспортного средства. Из-за этого автомобилистам придётся дважды обратиться в специальную испытательную лабораторию.

Ранее сенатор Совета Федерации РФ Андрей Кутепов призвал отказаться от введения новых правил тюнинга и ремонта автомобилей. По его словам, третий пакет поправок в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» заставит водителей проходить внеплановый техосмотр даже после таких минимальных изменений, как, например замена магнитолы или сигнализации.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Баранов
ТЕГИ:АвторынокАвтомобиль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры