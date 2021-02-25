«Намутили». В России признали тотальную неготовность к новому порядку техосмотра
Автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН объяснил решение отложить введение новых правил до октября.
Отложить до 1 октября введение нового порядка техосмотра предложил глава правительства Михаил Мишустин. По его словам, новый порядок, который планировалось ввести с 1 марта, предусматривает ввод электронных диагностических карт и фотофиксации, а также других процедур, что повлияло бы на работу профильного бизнеса.
Автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН объяснил, почему перенос – это правильно.
«Эти правила в нынешнем виде не могли вступить в действие, потому как никто к ним не готов. С какой стороны ни посмотришь, все не готовы. Документы не готовы, пункты проведения техосмотров не готовы. Информационная система, не знаю, насколько готова. Она новая, ее только должны были запустить. Люди морально не готовы, персонал тоже не готов работать. Новая система расчета тарифа не готова, не утверждена. Трудно сказать, что действительно было готово к 1 марта, какой из этих пунктов. Получается, что никакой», - сказал Моржаретто.
По словам эксперта, ужесточение процедуры - не принципиальный вопрос с точки зрения безопасности, и непонятно ,почему этой темой занималось Минэкономразвития.
«Я не совсем понимаю, зачем вообще все это нужно было "мутить". Вдруг, неожиданно, на ровном месте министерство экономического развития подготовило проект, который был моментально принят в Госдуме. Почему проект закона, связанного с безопасностью, разрабатывал Минэк, я не знаю. С моей точки зрения проблема вообще не является принципиальной, потому что по вине неудовлетворительного состояния автомобилей аварий минимум. Есть куда более важные поводы. Зачем было ужесточать процедуру, совсем не понимаю. Целый ряд депутатов предлагает в принципе отменить техосмотр для легковых автомобилей физических лиц. Вот это интересное предложение. А может, передать проведение техосмотра станциям техобслуживания. Вопрос достаточно сложный, зачем сюда влез Минэк, непонятно», - отметил эксперт.
Ранее Игорь Моржаретто в эфире НСН заявил, что есть большие проблемы в информационной системе, куда вносится вся информация о пройденном или не пройденном техосмотре – ЕАИСТО. Поэтому, по его словам, установить, правильно выдавался техосмотр или не выдавался, доказать, что он «левый» или «правый» очень сложно».
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