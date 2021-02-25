«Намутили». В России признали тотальную неготовность к новому порядку техосмотра

Отложить до 1 октября введение нового порядка техосмотра предложил глава правительства Михаил Мишустин. По его словам, новый порядок, который планировалось ввести с 1 марта, предусматривает ввод электронных диагностических карт и фотофиксации, а также других процедур, что повлияло бы на работу профильного бизнеса.

Автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН объяснил, почему перенос – это правильно.

«Эти правила в нынешнем виде не могли вступить в действие, потому как никто к ним не готов. С какой стороны ни посмотришь, все не готовы. Документы не готовы, пункты проведения техосмотров не готовы. Информационная система, не знаю, насколько готова. Она новая, ее только должны были запустить. Люди морально не готовы, персонал тоже не готов работать. Новая система расчета тарифа не готова, не утверждена. Трудно сказать, что действительно было готово к 1 марта, какой из этих пунктов. Получается, что никакой», - сказал Моржаретто.